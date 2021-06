iPad jest bezkonkurencyjny, rządzi na rynku tabletów i sprzedaje się coraz lepiej

Sprzedaż tabletów w 2021 roku – Apple i iPad górą

Jaki jest najpopularniejszy tablet na świecie? Oczywiście iPad i co do tego chyba nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. Niektórzy twierdzili, że rynek się już nasycił i nikt nie może liczyć na wzrosty, tymczasem home office i zmiany na rynku pracy oraz nauki wpłynęły najwyraźniej na sprzedaż tych urządzeń, bo w ogólnym ujęciu dostawy tabletów do sklepów zwiększyły się aż o 53% jeśli patrzeć na analogiczny okres 2020 roku.

Apple w Q1 2021 może pochwalić się aż 37% udziałem w rynku tabletów w porównaniu z 30% w Q1 2020 i dotyczy to praktycznie każdego regionu. W takiej na przykład Japonii iPady nie cieszyły się jeszcze tak dużą popularnością jak teraz, co jest na pewno bardzo dobrą wiadomością, bo podobnie było ostatnio z iPhonem 12.

Jaki był najpopularniejszy model iPada? Ten bazowy, najtańszy. Co więcej, bazówka 8. generacji odpowiedzialna jest aż za 56% dostaw do sklepów w pierwszym kwartale tego roku. Drugim najpopularniejszym iPadem z 19% był świeży iPad Air 2020. 18% to natomiast iPad Pro, czyli najdroższy model w ofercie amerykańskiego producenta. Pozostałe 7% to iPad Mini i starsze modele urządzeń.

Tablety Samsunga i Lenovo do przodu, Huawei do tyłu

Wzrosty w dostawach zaliczyły również Samsung i Lenovo oraz Amazon. W tym samym czasie Huiawei zanotował spadek, więc jak widać jest u nich coraz gorzej nie tylko w segmencie smartfonów. Jak możecie się domyślić, chodzi najprawdopodobniej o brak usług i aplikacji Google w nowych tabletach. I ja to rozumiem – skoro sprzęty pozostałych marek je mają, to czemu klienci mieliby wybierać produkt bez dostępu do nich?