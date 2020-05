Nadchodzą dwa nowe iPady – na szczęście tym razem z kategorii tych tańszych

Plotki o nowych, tańszych, tabletach Apple nasilają się od kilku tygodni — i choć wciąż wszystko brzmi jak wróżenie z fusów, to prawdopodobnie… Apple faktycznie pracuje nad nowymi tabletami — w końcu lubią co jakiś czas do swojego katalogu wprowadzać powiew świeżości. „Po prostu” iPad, ten najtańszy z ekranem 10,2″, to bardzo fajny budżetowy wybór. Zresztą ten wcześniejszy, który mierzy sobie jeszcze 9,7 cala, od dnia zakupu bardzo ceni sobie redakcyjny kolega Paweł (zobacz: Kupiłem najtańszego i najsłabszego iPada. Niczego nie żałuję). Dlatego też jestem przekonany, że gdyby przy nowych podzespołach i odrobinie większym ekranie udało się zachować równie niską cenę (najtańsza opcja – z 32GB wbudowanej pamięci i brakiem Cellular to wydatek rzędu 1699 złotych — a przecież w różnych sklepach można go znaleźć jeszcze odrobinę taniej), będzie hitem. Ten odrobinę powiększony iPad Mini zresztą też — nie bez powodu wielu użytkowników upodobało sobie właśnie ten mniejszy wariant. Mam tylko cichą nadzieję, że powiększenie ekranu w tym modelu będzie kosztem zmniejszenia ramek — a nie powiększenia całej konstrukcji, bo to byłoby już trochę bez sensu. Zwłaszcza dobicie do 9 cali.

Na tę chwilę to wszystko i tak jedynie gdybanie i wróżenie z fusów. Ale mam nadzieję, że faktycznie jeszcze w tym roku Apple odświeży swoje tablety — i może fajnie byłoby też zrezygnować z designu rodem z 2010 roku w modelach innych niż Pro…

Źródło