Korzystanie z Google Chrome na iPadzie nareszcie nabierze sensu

Google Chrome jest najpopularniejszą przeglądarką na świecie. Jej przewaga jest miażdżąca i absolutnie nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie coś miało się w tym temacie zmienić. Choć nie da się ukryć, że konkurencja walczy — najlepiej widać to na przykładzie Microsoftu i ich Edge, który regularnie serwuje nam to większe, to mniejsze, nowości. Urządzenia Apple to zupełnie inny świat, gdzie ich autorska propozycja, Safari, działa doskonale. I choć przejście na przeglądarkę Apple nie jest tak łatwe jak może się wydawać bo wielu z nas jest niewolnikami przyzwyczajeń, to… da się. I sam jestem tego doskonałym przykładem. Ale jeżeli nie macie zestawu applowskich sprzętów, sprawy się komplikują — i wtedy Chrome wydaje się naturalnym wyborem. Do tej pory jednak można było zapomnieć o jednej z najfajniejszych opcji oferowanych od czasu iOS 13: korzystaniu z kilku okienek przeglądarki na jednym ekranie. Ale „multitasking” z przeglądarką Google na iPadzie nareszcie zaczyna istnieć!