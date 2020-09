Apple pochwaliło się świetnymi wynikami sprzedaży iPadów

O wielkiej popularności Apple nie trzeba nikogo przekonywać. Marka bardzo dobrze radzi sobie na rynku i sprzedaje swoje produkty w olbrzymich ilościach. Do najpopularniejszego sprzętu należą oczywiście iPhone’y, ale i iPady radzą sobie bardzo dobrze. Apple pochwaliło się oficjalnymi wynikami sprzedaży tych urządzeń po raz pierwszy od 2018 roku. Jak sprzedają się tablety od Apple?

Apple sprzedało ponad 500 milionów iPadów

Informacja o liczbie sprzedanych tabletów nie znalazła się wczoraj na pierwszym planie i nic w tym dziwnego. Apple na konferencji miało do zaprezentowania całą masę ważniejszych dla marki nowości. Nie zmienia to jednak faktu, że wynik jest naprawdę imponujący. Apple udało się sprzedać na całym świecie ponad 500 milionów swoich tabletów. Wynik liczony jest od 2010 roku, czyli od momentu, w którym na rynku pojawił się pierwszy iPad. Rynek wciąż rośnie, Apple nie ustaje w swoich działaniach i dąży do jeszcze większych liczb. Marka może pochwalić się sprzedawaniem najpopularniejszych tabletów na świecie, inne firmy są jeszcze dalekie do rekordów Appla.