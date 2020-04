Nowy iPad Air może być rewolucją. Zniknie przycisk, ale Touch ID pozostanie

Zobacz też: iPad mini to najlepszy tablet dla zwykłego użytkownika?

Wskazują na to przecieki pochodzące od @L0vetodream — użytkownika Twittera, który na swoim koncie miał już kilka celnych informacji na temat premier nowych urządzeń Apple. Tym razem prezentuje on listę nowych urządzeń, nad którymi są prowadzone prace i które do sprzedaży miałyby trafić przed końcem przyszłego roku. iPad Air ma być pierwszym urządzeniem firmy oferującym czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran. Rozwiązanie to ma pomóc ciąć koszty związane z kamerką obsługującą Face ID i jednocześnie pozwoli na znaczne zmniejszenie ramek wokół samego ekranu urządzenia, które wyglądem zbliżone będzie do tego, co prezentują obecne iPady Pro.

iPad Air bez przycisku Początek, ale nadal z Touch ID. Nad czym jeszcze pracuje Apple?

大致布局应该是这样的:

airpods 3lite

apple tv

airtag

iPhone9 A13

imac

macbook 12 arm

mac mini

ipad pro 11 12.9 tof

airpods X头戴式耳机

无线充电板

homepod lite

ipad air4 全面屏11寸带指纹

ipad 2020 A12

游戏手柄

iPhone12 lite

iPhone12 6.1

iPhone12 pro 6.1

iPhone12 pro 6.7 — 有没有搞措 (@L0vetodream) 12 marca 2020

To jednak nie wszystko. Na liście, oprócz nowego iPada Air, pojawia się kilka innych produktów. To między innymi kontroler do gier. O plotkach i patentach związanych z padem Apple pisaliśmy już w 2012 r. Od tamtego czasu wiele się jednak zmieniło. Apple otworzyło się na najpopularniejsze kontrolery — te od konsol PlayStation 4 i Xbox One, które oficjalne wsparcie dostały przy okazji debiutu usługi Apple Arcade. Po co więc nowy kontroler? Dobre pytanie, być może Apple chce konkurować ze znanymi nam dobrze rozwiązaniami, jednak według mnie może to być bardzo trudne. Do tego dochodzi mniejsza wersja głośnika HomePod, MacBook z procesorem ARM, nowe słuchawki AirPods. Powraca też temat maty ładującej. Z AirPower zrezygnowano ponad rok temu — Apple oficjalnie przyznało, że pomysł ten nie spełniał ich oczekiwań. Czy to zmieniło się w tym roku?

Zobacz też: Nowe produkty Apple jeszcze w maju: szykujcie się na tanie AirPodsy i małego MBP

Warto jednak pamiętać, że to wszystko przecieki, które wcale nie muszą pokrywać się z rzeczywistością. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że @L0vetodream już wcześniej trafnie przekazywał nam informacje na temat nowych produktów Apple, warto śledzić tę sprawę — tym bardziej, że lżejszy iPad Air, z nowym ekranem i mniejszymi ramkami szybko znajdzie nabywców.