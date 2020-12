iPad 9. generacji — w przyszłym roku najtańszy z tabletów Apple ma doczekać się 10,5-calowego ekranu

Z najnowszych plotek wynika, jakoby przyszłoroczne wcielenie iPada doczekało się 10,5-calowego ekranu (obecnie jest to 10,2 cala, a wcześniej wejściowy model miał ekran 9,7 cala) — mimo większego wyświetlacza, jego rozdzielczość miałaby pozostać bez zmian. Nie wiadomo czy można liczyć na jakieś dodatki (laminacja, lepsze odwzorowanie kolorów czy wsparcie True Tone), ale na 120 Hz bym raczej nie liczył. Przypominam że to jeden z elementów, który odróżnia Air od Pro. Niestety, te same plotki nie wspominają nic na temat nowego wyglądu i pozbyciu się przycisku Początek — najwyraźniej pod tym względem na rewolucję liczyć nie ma co, najtańszy iPad wskoczyłby w opakowanie którym kilka lat temu szczycił się 10,5-calowy iPad Pro. Zdziwiłbym się jednak, gdyby Apple nie zaserwowało aktualizacji procesora (prawdopodobnie będzie to A13 Bionic z 4 GB RAM). Podstawowy model miałby też zaoferować 64 GB wbudowanej pamięci na dane. Co istotne: cena sprzętu ma pozostać bez zmian — w Polsce startuje od 1599 złotych. iPada 9. generacji wypatrywać mamy w okolicach marca 2021.

Źródło