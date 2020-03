iOS – garść trików, sztuczek i wskazówek, które nie wszyscy znają

13) Chcesz szybko zaznaczyć jeden wyraz, zdanie, a może cały paragraf?

Aby to zrobić:

a) dotknij szybko kilka razy wybranego słowa, zdania, paragrafu

– przytrzymanie palca na wyrazie zaznacza jeden wyraz

– szybkie stuknięcie w wyraz 3 razy zaznacza całe zdanie

– szybkie stuknięcie w wyraz 4 razy zaznacza cały paragraf

Pliki

14) Chcesz zrobić skan dokumentu, ale nie masz odpowiedniej apki? Żaden problem

Aplikacja Pliki pozwala na znacznie więcej niż tylko dostęp do plików z różnych miejsc. Jedną z dodatkowych funkcji tej apki jest możliwość wykonywania skanów.

Aby to zrobić:

a) uruchom apkę Pliki

b) dotknij trzech kropek w prawym górnym rogu

c) wybierz „Skanuj dokumenty”



15) Korzystasz z kilku chmur i chcesz mieć dostęp do wszystkich plików z jednego miejsca?

Zewnętrzne miejsce na pliki, do których dostęp można mieć z dowolnego, podłączonego do sieci, urządzenia to wygoda, jednak w zależności od ilości takich usług może powstać bałagan. Aplikacja Pliki pozwala podpiąć kilka chmur i mieć do nich dostęp z jednej apki, choć wiąże się to z ograniczoną funkcjonalnością.

Aby to zrobić:

a) uruchom aplikację Pliki

b) dotknij trzech kropek w górnym prawym rogu → wybierz „Edycja”

c) dodaj chmurę lub zewnętrzny dysk