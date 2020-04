iOS pełny piękna i irytacji. Oto, co mnie wkurza w systemie Apple

2. Prostota, która nie działa

Zaprezentowany w 2007 roku system obiecywał wygodę oraz intuicyjność obsługi. Od pamiętnej konferencji i słów „These are not three separate devices, this is one device, and we are calling it iPhone” minęło wiele czasu i choć pomysł pozostał, prostota przeminęła z wiatrem.

Obecnie iOS próbuje połączyć wygodę i intuicyjność z funkcjonalnością i praktycznością, co nijak się nie udaje. W efekcie dodawanie coraz to nowszych funkcji sprawia, że system traci na mitycznej przystępności, a wizyta w ustawieniach systemowych odstrasza natłokiem opcji i zakładek.