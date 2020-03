iOS – te aplikacje, zdecydowanie warto znać

Alternatywy:

– Cam Scanner

– Adobe Scan

Utilities/ Użytkowe

Czyj to numer

Czyj to numer to aplikacja przydatna w chwili, gdy dzwoni do nas nieznany numer lub sami taki wbijamy. Jeśli znajduje się on w bazie numerów usługi (do której numery dodawać mogą także jej użytkownicy) to wyświetli się informacja czy jest to telemarketer lub inny (niepożądany) numer.