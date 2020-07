iOS 14 beta 3: nie rozumiem narzekania na zmianę ikonki

Kolejna wersja beta iOS 14 trafia do użytkowników, a w związku z tym — rusza kolejna lawina narzekań. Bo wiecie jak to jest, nie da się stworzyć rozwiązania, które mogłoby przypaść do gustu każdemu. A w przypadku nowego iPhone’a najwyraźniej problemem roku staje się… ikonka do systemowej aplikacji Muzyka. Serio.

iOS 14 beta 3: wszystkie nowości i zmiany w systemie

Kolejne, serwowane co kilka tygodni, wersje beta iOS nie serwują żadnych drastycznych zmian. Ale jak to na wersję testową przystało — twórcy regularnie łatają zgłaszane przez użytkowników błędy, a przy okazji coś tam pozmieniają. I najwyraźniej największym problemem związanym z iOS 14 beta 3 jest ikonka aplikacji Muzyka, która zerwała z białym tłem i gradientową nutką na rzecz… kolorowego tła i białej nutki. I ostatecznie z zestawu podstawowych ikon często widocznych na docku (Telefon, Wiadomości, Muzyka, Safari) — tylko ta ostatnia odstaje w stylu. I świat nie może doczekać się zmian z nią związanych (a ja narzekań, że znowu coś jednak jest z nią nie tak).

Ale poza zmianą ikonki, dodano też widżet zegara, który po latach pozwoli na ekranie iPhone’a mieć większych rozmiarów godzinę, niż tylko niewielkie cyferki w lewym górnym rogu ekranu, a zmian doczekał się także widżet Muzyki — także pokolorowano go na różowo. Fajną zmianą (i prawdopodobnie niezwykle pomocną dla wszystkich, którzy nie śledzą nowości systemowych i jesienią zainstalują iOS 14) jest okienko z powiadomieniami i informacjami na temat wprowadzonych zmian i tego, jak działają nowe funkcje: edycja ekranu początkowego, biblioteki aplikacji oraz widżetów na ekranie.

Pod względem udostępniania i dzielenia się rzeczami z aplikacji — na iOS bywa różnie. Ale teraz utworami, albumami, playlistami z Apple Music i Muzyki można się dzielić bezpośrednio na… Snapchatowych Relacjach. Zapowiadana nowość z przypomnieniami o myciu dłoni w aplikacje Zdrowie także jest już dostępna, a wszyscy miłośnicy 3D Touch będą prawdopodobnie zaskoczeni brakiem wsparcia dla tej funkcji. Faktycznie — tymczasowo została ona dezaktywowana, ale ma wrócić w kolejnych odsłonach systemu.

Zmian, jak widać — nie ma jakoś zaskakująco dużo, wszystkie je w praktyce możecie podejrzeć na zamieszczonym wyżej filmie. Póki co to kosmetyka i spory pakiet poprawiania błędów, szykowanie się na wielki jesienny start. Patrząc na to jak wygląda i co oferuje iOS 14 — nie mogę się już doczekać, ale jak to z wersjami beta bywa — daleko mu jeszcze do ideału, dlatego sam uzbrajam się w cierpliwość i czekam cierpliwie do jesieni.

Jeżeli korzystacie z wersji beta systemu, aktualizację możecie zrobić bezpośrednio w Ustawieniach. Zajrzyjcie tam do zakładki Ogólne -> Uaktualnienia i jednym kliknięciem będziecie mogli zainstalować najświeższą wersję systemu.