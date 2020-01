iOS 14 (podobno) ma działać nie tylko lepiej, ale też na wyjątkowo długiej liście urządzeń

Zobacz też: To największa zmiana w iOS 13.3. Szkoda tylko, że nie działa

iOS 14 zadziała na wszystkich iPhone’ach, które obsługują też iOS 13

Tradycją jest, że z każdą wersją oprogramowania lista wsparcia powoli wyklucza najstarsze modele. Związane jest to, oczywiście ze starzeniem się ich podzespołów i problematycznością w obsłudze nowych funkcji, które oferują świeższe systemy. Niestety, w praktyce wygląda to tak, że nawet te modele które dostają aktualizację zwalniają i daleko im do blasku i szybkości, jaki odznaczał je w czasach ich premiery. To już właściwie standard, dlatego też ze sporym niepokojem spoglądam na listę urządzeń które rzekomo mają doczekać się aktualizacji do iOS 14. Bo ta zawiera dosłownie wszystkie modele, które obsługują iOS 13, czyli:

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (siódmej generacji).

A prawdopodobnie do tej listy doliczyć też trzeba będzie iPhone SE2 (czy może raczej: iPhone 9, jak rzekomo miałby nazywać się najtańszy smartfon Apple trafiający na rynek w 2020), iPhone 12 oraz iPhone 12 Plus.