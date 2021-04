Bateria w iPhone to temat zapalny od wielu lat. Jedni narzekają na to, że gigant z Cupertino nie potrafi zadbać o solidny zapas mocy i wciąż są one po prostu za małe, inni wciąż żywo pamiętają sprawę ze spowalnianiem iPhone’ów, którym spadła kondycja baterii. Mimo wszystko z każdym kolejnym urządzeniem można dostrzec poprawę, więcej w tym jednak magii bardziej oszczędnych podzespołów i optymalizacji systemowych, niż wielkości baterii. Jak wiadomo, po jakimś czasie przydałoby się też zadbać o odpowiednią kalibrację akumulatora, ale dotychczas takiej opcji w iOS brakowało. iOS 14.5 ma to zmienić, co wpadło w oko użytkownikom najnowszej bety.