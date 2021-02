Największa aktualizacja dla iPhone’a od kilku miesięcy. Co nowego w iOS 14.5?

Odblokowanie iPhone’a za pomocą Apple Watcha w iOS 14.5

iOS 14.5 w wersji beta został udostępniony deweloperom, dlatego dysponujemy większą dawką informacji niż wcześniej, jeszcze przed premierą aktualizacji dla zwykłych użytkowników. Oczywiście najważniejszą, flagową wręcz nowością tego uaktualnienia jest możliwość odblokowania iPhone’a za pomocą Apple Watcha. Jest to reakcja na przedłużają się sytuację, która wymaga od nas noszenia maseczek zakrywających usta i nos, a to skutecznie przeszkadza sensorom Face ID na rozpoznanie użytkownika. W konsekwencji, jedynym wyjściem pozostaje regularne zdejmowanie maseczki lub wpisywanie PIN-u, co oczywiście nie należy do najprzyjemniejszych czynności, jeśli robimy to często.

Apple wypuści w przyszłym roku gogle VR z systemem LiDAR. Aż trudno w to uwierzyć

W ustawieniach Face ID pojawi się przełącznik, za pomocą którego włączymy odblokowywanie telefonu z użyciem zegarka. Należy jednak pamiętać o kilku rzeczach: Apple Watch musi znajdować się na nadgarstku użytkownika i musi być odblokowany (to oznacza, że jeśli nie macie jeszcze ustawionego PIN-u na smartwatchu, to będziecie musieli to zrobić). Jeżeli zdejmiecie zegarek z ręki i założycie go ponownie, Apple Watch będzie wymagał kodu, zanim odblokuje iPhone’a.

Dodatkowo, każdorazowo po odblokowaniu telefonu otrzymacie powiadomienie na Apple Watchu o tym fakcie, a na ekranie wyświetli się też przycisk pozwalający zablokować z powrotem telefon. Pozwoli to zapobiec pomyłkom, ponieważ momentalnie iPhone wyświetli stosowny komunikat i poprosi użytkownika o weryfikację tożsamości za pomocą Face ID czy kodu.Rzeczywiście, odblokowywanie urządzeń z Androidem za pomocą sparowanych z nimi akcesoriów poprzez Bluetooth działa od lat, ale czy jest tak wygodne, komfortowe i bezpieczne, jak rozwiązanie Apple? Krótka odpowiedź brzmi: nie, dlatego mam nadzieję, że Google poprawi też bezpieczeństwo Smart Lock w Androidzie/Wear OS w najbliższej przyszłości.

Mniejszy Apple Watch z większą baterią? Apple ma na to ciekawy pomysł

Co nowego w iOS 14.5?

Ponadto, iOS 14.5 przynosi aktualizację w aplikacji Przypomnienia gdzie nareszcie otrzymujemy możliwość sortowania listy przypomnień, a Apple Music zaoferuje poprawioną i bardziej rozbudowaną zakładkę „Dla Ciebie” z rekomendowaną muzyką. Słuchacze podcastów na pewno docenią reorganizację i odświeżenie aplikacji Podcasty, gdzie pojawiają się nowe elementy graficzne i kolorystyka, a także pewne udogodnienia. Niedostępna w Polsce usługa Apple Fitness+ współpracuje z urządzeniami AirPlay, pojawia się opcja szukania w niedostępnej w Polsce aplikacji News, a także w niemówiącej po polsku Siri, gdzie lepiej zaprojektowano między innymi widok ekranu wprowadzania komendy tekstowo dla asystentki.