Nowy iOS już dostępny: Apple łata dziurę, by Jailbreak znowu… nie działał na każdym iPhone

Zobacz też: Apple niekwestionowanym królem wearables

Zabawa w kotka i myszkę trwa, ale jailbreak po kilku dniach to już… drobna przesada, prawda?

Między Apple a ekipami szukającymi dziur w systemie trwa nieustanna przepychanka. Jednym zależy na tym, by mieć jak najwięcej opcji — drugim na tym, by ich system był możliwie jak najbardziej szczelny i bezpieczny dla użytkowników. iOS w ostatnich latach nie cieszy się najlepszą opinią: co rusz właściciele iPhone’ów narzekają na ich stabilność, boją się aktualizacji jak ognia — bo często zamiast sprawy polepszyć, to je pogarszają. A biorąc pod uwagę fakt, że wypuszczenie w pełni działających narzędzi do jailbreaka zajęło ekipie unc0ver, dosłownie, cztery dni. Dłużej czekaliśmy na iOS 13.5.1 który… uniemożliwia ich wykorzystanie. I patrząc na to z tej perspektywy – wygląda to mało optymistycznie.

Teraz kolejna runda tej zabawy — ekipa unc0ver prawdopodobnie w pocie czoła pracuje już nad nowym zestawem narzędzi, które uporają się także z iOS 13.5.1 — i również tej wersji systemu zapewnią bezproblemową instalację modyfikacji i dodatkowych narzędzi. Jeżeli zajmie im to krócej, niż Apple załatanie ich własnego systemu, to będzie kolejny powód do wstydu. 3, 2, 1… start!