Przeglądania internetu na smartfonie to dla mnie koszmar – i raczej nigdy się to nie zmieni

Nie lubię przeglądać internetu na smartfonie, po prostu

Tak, wiem że są ludzie którzy na smartfonie robią wszystko. I choć wiadomo — nigdy się z nimi nie rozstajemy i są zawsze na wyciągnięcie ręki, to uważam że daleko im do bycia wygodnymi. I nie wyobrażam sobie, by nawet w tak najprostszych rzeczach jak przeglądanie serwisów internetowych czy RSS były w stanie zastąpić mi w najbliższej przyszłości komputery lub tablet (na którym wszystko oglądam w wersji desktopowej). Bo chociaż z każdą generacją telefony stają się coraz potężniejsze, a strony coraz lepiej dostosowane do niewielkich, dotykowych, ekranów — to nijak ma się to do wygody otwarcia kilku zakładek na większym ekranie — komputera czy tabletu właśnie.

Jedną z zakładek która właściwie nigdy nie jest przeze mnie zamykana pozostaje Feedly. To z kanałów RSS czerpię najwięcej informacji — biblioteka którą sobie stworzyłem to wynik wieloletnich kombinacji, wykluczania jednych źródeł, dodawania innych i szukania złotego środka. I choć aplikacja Feedly na iOS i iPadOS to solidny kawałek kodu, staje się po prostu niepraktyczny w czasach, gdy lwia część kanałów RSS serwuje tylko zajawki treści. By przeczytać całość muszę i tak otworzyć przeglądarkę, co staje się dużo mniej wygodne niż zrobienie tego hurtem na komputerze — a w przypadku długich treści na które obecnie nie mam czasu – zapisanie ich w aplikacji Pocket. W tej formie stają się one dużo bardziej strawne na smartfonach, tabletach czy nawet Kindle’u.