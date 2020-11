Zestawienie i porównanie ofert na internet mobilny rozbijemy na poszczególne progi limitów transferu danych w ofertach Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Zobacz też: Porównanie aktualnych ofert na abonament głosowy w Orange, Play, Plus i T-Mobile.

Abonament na internet mobilny z limitem do 100 GB

W ofercie Orange znajdziemy obecnie dwa plany z limitem do 100 GB. Pierwszy obejmuje transfer danych na pełnej prędkości do 10 GB w miesiącu za 9,99 zł, drugi z kolei 50 GB za 39,99 zł.

Play ma również dwa plany z takim limitem – za 35 zł (w tym 5 zł raty za urządzenie, jednorazowo 1 zł) do 70 GB i za 45 zł (w tym 5 zł raty za urządzenie, jednorazowo 69 zł) do 100 GB.

Podobnie Plus, jednak z mniejszymi limitami, za 30 zł dostaniemy 30 GB transferu w miesiącu i za 40 zł – 90 GB. Z tym, że ostatni plan ma limit w każdej technologii 2G/3G/4G/5G, a w zasięgu 4G/5G nadal można korzystać z transferu danych na pełnej dostępnej prędkości. Do tej pory jednak transfer ten w rzeczywistości ograniczany był po wykorzystaniu limitu do około 20 Mb/s, myślę, że to ograniczenie nadal będzie stosowane.

T-Mobile ma jeden plan z limitem do 100 GB, kosztuje on 49,99 zł.

Abonament na internet mobilny do 100 GB Orange Orange Play Play Plus Plus T-Mobile Transfer danych 10 GB 50 GB 70 GB 100 GB 30 GB 90 GB 100 GB Dostęp do 5G Brak Brak Brak Brak Jest Jest Jest Opłata miesięczna 9,99 zł 39,99 zł 30,00 zł 40,00 zł 30,00 zł 40,00 zł 49,00 zł



W tej kategorii najlepiej przedstawia się propozycja Plusa za 40 zł z uwagi na usługę LTE bez końca oraz T-Mobile, obie oferują dostęp do 5G.

Abonament na internet mobilny z limitem do 200 GB

W tej części pomijamy Orange i przechodzimy od razu do Play, gdzie mamy ofertę z limitem do 200 GB za 55 zł miesięcznie (w tym 5 zł raty za urządzenie, jednorazowo 69 zł). W tym planie Play udostępnia już swoje 5G.

Plus natomiast ma dwa plany w tym limicie, za 50 zł – 120 GB i za 70 zł – 200 GB (w cenę wliczony jest dostęp do Tidal na cały okres umowy).

T-Mobile, podobnie jak Play ma tu abonament z limitem 200 GB za 69 zł miesięcznie.

Abonament na internet mobilny do 200 GB Play Plus Plus T-Mobile Transfer danych 200 GB 120 GB 200 GB 200 GB Dostęp do 5G Jest Jest Jest Jest Opłata miesięczna 50,00 zł 50,00 zł 70,00 zł 69,00 zł

Abonament na internet mobilny z limitem do 500 GB

W Orange dostępny maksymalny limit to 250 GB (w tym 50 GB poza strefą domową i darmowy transfer nocny) za 59,99 zł.

W Play mamy największy obecnie limit wśród naszych operatorów, jeśli chodzi o internet mobilny – 500 GB, który kosztuje 100 zł miesięcznie (w tym rata za urządzenie 30 zł, na start 99 zł).

W T-Mobile z kolej maksymalny limit wynosi 300 GB w miesiącu w planie za 79 zł miesięcznie.

Abonament na internet mobilny do 500 GB Orange Play T-Mobile Transfer danych 250 GB 500 GB 300 GB Dostęp do 5G Brak Jest Jest Opłata miesięczna 59,99 zł 70,00 zł 70,00 zł



Co ważne na koniec, Orange w żadnym planie nie udostępnia klientom swojego 5G, nie ma też routera w ofercie zgodnego z nową technologią. Pozostali operatorzy mają takowy i tak dla przykładu w najdroższych planach z najwyższym limitem transferu kupicie Huawei 5G CPE Pro 2:

w Play – rata 30 zł przez 36 miesięcy, na start 99 zł

w Plus – rata 44 zł przez 36 miesięcy, na start 1 zł

w T-Mobile – jednorazowo na start 769 zł

Gdzie się najbardziej opłaca? W Play przez cały okres umowy wraz z abonamentem zapłacicie za niego 2 859 zł, w Plusie 3 264 zł, a w T-Mobile – 2 665 zł. Dodam, że ten sam router w sklepie kosztuje aktualnie 1 999 zł.