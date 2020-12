Ile tak naprawdę zużywacie mobilnego transferu danych? [ANKIETA]

Rozwój sieci 5G sprawił, że nasza uwaga na nowo skupiła się na tym, jak używamy naszych smartfonów w kontekście wykorzystania pakietów mobilnych danych. Firmy w coraz wyższej jakości, coraz bardziej złożone graficznie gry, większe pliki obrabiane na coraz mocniejszych urządzeniach – to wszystko są treści, które na co dzień pobieramy z sieci. Dlatego właśnie z roku na rok operatorzy telekomunikacyjni podnoszą limit gigabajtów, które użytkownicy mogą wykorzystać w ramach miesięcznego abonamentu. Dziś informacja o tym, że ktoś ma do wykorzystania 70, 80 czy 100 GB miesięcznie nie robi już na wielu osobach wrażenia. Popularną praktyką jest tu chociażby używanie telefonu typu dualsim z jedną kartą do dzwonienia i SMS’owania i drugą, na której ma się setki GB mobilnego internetu do wykorzystania miesięcznie.

Ile internetu mobilnego naprawdę wykorzystujemy?

Jako, że operatorzy mobilni kuszą nas atrakcyjnymi pakietami z dużym transferem, warto zadać sobie pytanie – ile tak naprawdę gigabajtów potrzebujemy do tego, by komfortowo korzystać z mobilnej sieci. Czy operatorzy przesadzają, dając pakiety po 70 GB, czy też może podstawowe kilka GB w najtańszych pakietach to już za mało, by funkcjonować w dzisiejszym świecie. Zastanawiając się nad tym postanowiłem zapytać was o zdanie. Zachęcam do wypełnienia poniższej ankiety. Jest ona oczywiście anonimowa. Dzięki niej chciałbym odpowiedzieć na pytanie, ile tak naprawdę internetu mobilnego jest potrzebne oraz do czego ten transfer jest wykorzystywany.