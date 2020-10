Elektryczny dron dostarcza internet dzięki technologii LTE

HAPSMobile wspólnie z firmą Loon Inc., która jest częścią koncernu Alphabet i znana jest między innymi z projektu balonów dostarczających internet zbudowały i przetestowały drona, którego nazwano Sunglider. Nie jest to jednak taki zwykły dron, to skrzydło o szerokości blisko 80 metrów, na którym zamontowano aż 10 silników elektrycznych ze śmigłami oraz panele słoneczne pozwalające na zasilanie całej maszyny. Docelowo ma to pozwolić na utrzymanie drona w powietrzu nawet przez kilkanaście czy kilkadziesiąt dni na wysokości nawet 18 km, czyli znacznie powyżej pułapu pasażerskich samolotów.

Test wykonany 21 września w USA w stanie Nowy Meksyk trwał blisko 15 godzin, dron wystartował z lotniska Spaceport America i wzniósł się na wysokość niemal 19 km. Warunki na takiej wysokości nie są łatwe, podmuchy wiatru przekraczały 100 km/h, a temperatura spadła nawet do -73 stopni Celsjusza. Na pokładzie maszyny znalazł się specjalny moduł LTE, który odbierał sygnał z powierzchni Ziemi w zakresie fal milimetrowych (70-80 GHz), a na zadanym obszarze dostarczał sygnał sieci LTE przy wykorzystaniu bandu 28 (700 MHz).