Za rok Internet Explorer (nareszcie) odejdzie na łono Abrahama.. Dajmy mu już wszyscy święty spokój

Nadchodzi koniec pewnej ery. Oczywiście koniec dosyć symboliczny. Internet Explorer już za rok oficjalnie przestanie być wspierany przez Microsoft. Przeglądarka niewątpliwie przez te wszystkie lata stała się kultowa – podobnie jak żarty na jej temat. Wszyscy kojarzymy przecież kpiny z powolnego działania i „opóźnionego zapłonu” symbolizowanego właśnie Explorerem.

To koniec Internet Explorera

Wszyscy też wiemy, że przez lata IE istniał tylko po to, aby na nowych komputerach zostać uruchomionym tylko raz – w celu pobrania innej, lepszej przeglądarki. Takich kpin znalazłoby się pewnie w sieci dużo więcej. Internauci nie byli zbyt łaskawi dla tego produktu Microsoftu, ale może wkrótce jednak zmiękną im serca. Do usług, które już nie istnieją, podchodzimy z pewną dozą sentymentu i wzruszenia. Dużo łatwiej jest nam na nie spojrzeć w pozytywnym świetle. Zapominamy o wadach lub przedstawiamy je z rozbawieniem, nawet jeśli kiedyś doprowadzały nas do szału. O IE wiele osób już dawno zdążyło zapomnieć i niektórych dziwi, że przeglądarka wciąż otrzymuje wsparcie. Jedenasta wersja Internet Explorera nie otrzymuje żadnych większych aktualizacji, może cieszyć się tylko poprawami związanymi z bezpieczeństwem. Za rok pozbawiona zostanie nawet tego.