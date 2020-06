Internet mobilny bez limitu – co warto wiedzieć?

Niestety, ale fizycznie jest to niemożliwe – pojemność sieci mobilnych nie jest z gumy i dla zapewnienia równego dla wszystkich doświadczenia w korzystaniu z dostępu do internetu mobilnego, takowe limity musiały zostać narzucone.

Większość operatorów na potrzeby skonstruowania nielimitowanych ofert stosuje tzw. „lejek”, czyli po osiągnięciu limitu zużycia transferu danych, na zadanym w umowie poziomie ogranicza prędkość transmisji danych. W rezultacie, dostęp do internetu mobilnego jest nielimitowany, jedynie z ograniczoną prędkością.

Jakiś czas temu T-Mobile, jako jedyny operator w Polsce oferował taki „lejek” na akceptowalnym dla wszystkich poziomie. Ich oferta T-Mobile 1 – INTERNET DOMOWY pozwalała na korzystanie z dostępu do sieci bez limitu danych z ograniczeniem prędkości do 20 Mb/s i 60 Mb/s.

Niestety, okazało się, że takie ograniczenie również skutkowało obniżeniem komfortu korzystania z sieci mobilnym innym użytkownikom i T-Mobile wycofał się z tego dla nowych klientów, wprowadzając nowa ofertę Giga Taryfy z ograniczeniem transferu danych.

Internet mobilny bez limitu w ofertach dla firm

Jeśli macie założoną działalność gospodarczą, którą prowadzicie z domu, który jest jednocześnie Waszym biurem, korzystniej dla Was będzie skorzystać z internetu mobilnego dla firm. Dlatego nasz przegląd zaczniemy od nich.

Plus

Plus ma 4 plany w ofercie na internet mobilny dla firm, wszystkie z nich mają aktywną opcję „LTE bez końca”, o której napiszę jeszcze przy okazji oferty dla klientów indywidualnych, bo z niej korzystałem przez wiele lat.

Plany te kosztują 30 zł, 40 zł, 50 zł i 70 zł (do tego trzeba doliczyć VAT), a limit transferu danych mają ustawiony odpowiednio na 35 GB, 50 GB, 70 GB i 100 GB na pełnej prędkości w każdej technologii 2G/3G/4G/5G. Po wykorzystaniu tego limitu, nadal można korzystać z dostępu do sieci bez ograniczenia prędkości, jeśli w naszej lokalizacji jest zasięg LTE lub 5G.

T-Mobile

T-Mobile ma również 4 plany w ofercie dla firm, które kosztują 40 zł, 70 zł, 90 zł i 120 zł. W najtańszym, limit transferu ustawiony jest na 10 GB, ale już za 70 zł możemy korzystać z nielimitowanego transferu danych, jedynie z ograniczeniem prędkości do 20 Mb/s, czyli to co było kiedyś w ofercie dla klientów indywidualnych.

Za 20 zł więcej prędkość ograniczana jest do maksymalnie 200 Mb/s, a za 120 zł bez żadnych limitów danych czy prędkości. Co ważne, dostajemy tu dwie karty SIM, do telefonu (z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości) oraz do routera WiFi, tak więc poszczególne koszty tych planów możemy podzielić na pół, co wygląda już naprawdę atrakcyjnie.

W przypadku, gdy nie potrzebujemy karty SIM do smartfona, T-Mobile ma jeszcze osobny plan tylko z dostępem do sieci za 60 zł. Transfer danych bez limitu, z ograniczeniem prędkości do 20 Mb/s, a umowa podpisywana jest na 30 miesięcy. Z tym, że pierwsze pół roku płacimy tutaj tylko 2 zł miesięcznie, więc wychodzi to podobnie, jak przy dwuletniej umowie.

Play

Z kolei Play ma 3 plany na internet mobilny dla firm za 32,51 zł, 35,56 zł (po uwzględnieniu darmowego kwartału) oraz 48,77 zł. Zawierają odpowiednio transfer danych z limitem 50 GB, 100 GB i 200 GB, a w dwóch ostatnich planach po osiągnięciu limitu włącza się lejek 1 Mb/s.

W planach z urządzeniem, opłaty te są nieco wyższe i dochodzi dodatkowy abonament w zestawie z NET BOX za 65,03 zł, gdzie limit transferu na pełnej prędkości podniesiony jest do 300 Mb/s.

Orange

Orange z kolei ma w swojej ofercie 3 plany dla firm – za 34,99 zł, 44,99 zł i 64,99 zł z limitem transferu na poziomie 30 GB, 60 GB i 90 GB. Szału nie ma, ale podobnie jak w T-Mobile, znajdziemy tu dodatkowy plan, który wygląda już dużo lepiej.

Za 55 zł miesięcznie możemy skorzystać w miesiącu aż z 999 GB transferu danych, w tym z 60 GB poza strefą domową.

Internet mobilny bez limitu na abonament

Plus

Zobaczmy teraz, jak to aktualnie wygląda w ofertach naszych telekomów z „wielkiej czwórki” dla klientów indywidualnych. To będzie subiektywna opinia, ale w mojej ocenie największe limity w relatywnie niskiej cenie spośród naszych telekomów oferuje aktualnie Plus, po rezygnacji T-Mobile ze wspomnianej wyżej oferty – T-Mobile 1 – INTERNET DOMOWY.

Praktycznie już od abonamentu na domowy internet mobilny za 40,00 zł miesięcznie, możemy korzystać z dostępu do sieci z limitem 45 GB miesięcznie w każdej technologii – 2G/3G/4G/5G, ale będąc w zasięgu sieci LTE czy 5G nadal możemy z niego korzystać na pełnej prędkości bez ograniczeń. Mogę powiedzieć, że maksymalnie do osiągnięcia 300 GB transferu danych w miesiącu, bo więcej nie udało mi się przetransferować, gdy jeszcze korzystałem z tej oferty.

T-Mobile

Po ostatniej zmianie oferty na domowy internet mobilny w T-Mobile oferuje limit transferu danych na pełnej prędkości na poziomie 300 GB, za który zapłacimy 79 zł.

Dwa tańsze abonamenty za 49 zł i 69 zł są z limitem odpowiednio 100 GB i 200 GB. W każdym planie po dobiciu do limitu mamy „lejek” i ograniczenie prędkości do 1 Mb/s, czyli nadal bez limitu możemy korzystać z dostępu do sieci.

Play

Play w swojej ofercie dla klientów indywidualnych na internet mobilny ma 4 plany za 20 zł, 40 zł, 43,75 zł (po uwzględnieniu darmowych 3 miesięcy) oraz 60 zł z limitem transferu danych 20 GB, 50 GB, 100 GB i 200 GB, w dwóch ostatnich planach po przekroczeniu limitu prędkość internetu zwalnia do 1 Mb/s.

Podobnie jak w ofercie dla firm, w ofercie z routerem NET BOX dochodzi nowy plan za 80 zł z limitem 300 GB.

Orange

Orange ma obecnie najmniejszy limit transferu danych spośród „wielkiej czwórki”, wynoszący 250 GB w miesiącu, ale też najtańszy, bo kosztujący 59,99 zł i jako jedyny ma w ofercie darmowy transfer danych dla nocnych marków. Tutaj również po wykorzystaniu limitu na pełnej prędkości włącza się „lejek” 1 Mb/s.

Internet mobilny bez limitu w usługach przedpłaconych

Jeśli chodzi o oferty na kartę, aby nie rozwlekać tego wpisu poświęciłem im dziś osobną aktualizację we wpisie, do którego serdecznie zachęcam tych z Was, którzy chcą korzystać z internetu mobilnego na kartę – Domowy internet mobilny na kartę – wybieramy najlepszą ofertę.

Internet mobilny bez limitu – zanim podpiszesz umowę

W przypadku ofert na kartę kupujemy starter sprawdzamy zasięg w naszej lokalizacji, jak jest kiepski kupujemy kolejny u innego operatora. Podobną praktykę należy zastosować przy podpisywaniu umowy na internet mobilny na abonament. Wiążemy się tu na 2 lata, więc niezwykle istotne jest sprawdzenie wcześniej zasięgu wybranego operatora.

Zobacz jeszcze: jak sprawdzić najlepszy zasięg sieci komórkowej.

Aby wyeliminować kupowanie tu kilku starterów do takiego sprawdzenia, wstępną selekcję operatorów możemy przeprowadzić sprawdzając mapy zasięgu:

Ostatnią z opcji sprawdzenia internetu mobilnego u danego operatora, jest skorzystanie z oferty internetu na próbę. W Orange taki internet na próbę kosztuje 10 zł drożej niż w standardowej ofercie z zobowiązaniem na 2 lata. W Plusie można zamówić internet mobilny z routerem w zestawie i przez 15 dni testować go za 9 zł.

Z kolei u każdego z operatorów możemy zamówić internet mobilny przez internet i w razie problemów z zasięgiem, skorzystać z ustawowych 14 dni na rozwiązanie umowy zawartej poza siedzibą operatora.

Internet bez limitu danych w ofertach głosowych

Nie zapominajmy też, że w ofertach głosowych również mamy oferty z internetem bez limitu danych z ograniczeniem prędkości 1 Mb/s. Znajdziemy go w ofertach abonamentowych (kosztujących powyżej 50,00 zł) w Orange (również w nju mobile, ale niestety w Orange Flex tylko 64 kb/s), Play (RBM również) i T-Mobile, a w Plusie przy abonamencie za 70,00 zł nawet 2 Mb/s – to chyba największy obecnie „lejek” w ofertach głosowych naszych telekomów.

