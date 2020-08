Przyznam szczerze, że obecny interfejs na Xbox One do mnie całkowicie nie trafia. Za każdym razem, gdy uruchamiam konsolę, nie mogę się odnaleźć i potrzebuję kilku minut na „ogarnięcie” wszystkiego. Zapewne wynika to z faktu, że częściej korzystam z PlayStation 4 i jestem przyzwyczajony do menu japońskiej konsoli. Ale nie da się ukryć, że to, co zaproponował graczom Microsoft, nie do końca można nazwać intuicyjnym (nie tylko ja mam problem z interfejsem Xbox One). Amerykanie od lat kombinują i wprowadzają zmiany w „dashboardzie”, który w tej generacji zmieniał się kilkukrotnie. To, co oddano do użytku w 2013 r. wraz z premierą konsoli, różni się znacznie od obecnego wyglądu interfejsu.

Microsoft prezentuje interfejs Xbox Series X

Nowa generacja Xbox Series X nie przyniesie jednak rewolucyjnych zmian i zupełnie nowego podejścia do menu. Microsoft stawia na wypracowane przez lata rozwiązania i interfejs samej konsoli, jak i aplikacji z rodziny Xbox dostępnych na komputery, czy urządzenia mobilne będzie ze sobą spójny. To ewolucja tego, z czym gracze mieli możliwość zaznajomienia się przez ostatnie lata i coś, co sprawi, że korzystanie z ekosystemu Xbox będzie wygodne i intuicyjne bez względu na urządzenie, z którego korzystają. Ma być jednak zdecydowanie szybciej. Odczuć to będzie można już przy uruchomieniu konsoli Xbox Series X.

Jak zapewniają projektanci i programiści „odświeżonego” interfejsu, czas na załadowanie ekranu głównego skróci się o połowę. Szybciej będzie też można do niego „minimalizując” grę. Uruchomienie najważniejszego elementu, czyli sklepu Microsoft ma trwać zaledwie 2 sekundy, a jego przebudowa pozwoli na jeszcze szybsze i wygodniejsze wyszukiwanie gier czekających na kupienie i pobranie. Dodatkowym atutem jest też fakt, że oprogramowanie Xbox Series X użytkować będzie o 40% mniej zasobów pamięci niż obecnie.

Interfejs konsoli Xbox Series X. Microsoft stawia na ewolucję dotychczasowych rozwiązań

Microsoft stawia na jednolity ekosystem swoich usług Xbox. W przygotowaniu jest nowa aplikacja na urządzenia mobilne, która będzie współdziałać i synchronizować się z konsolą Xbox Series X. A to pozwoli m.in. na wygodniejsze dzielenie się treściami w mediach społecznościowych. Zapisane zrzuty ekranu i fragmenty rozgrywki pojawią się w aplikacji mobilnej z możliwością udostępniania ich w najpopularniejszych serwisach. To także świetne rozwiązanie do nawiązywanie nowych znajomości, tworzenie wspólnych grup, przesyłanie wiadomości, czy zarządzanie powiadomieniami z konsoli.

Zmiany te dotkną także obecnych użytkowników obecnej generacji konsol Xbox, choć zapewne nie wszystkie nowości będą dla nich udostępnione. Liczę jednak, że wraz z odświeżeniem interfejsu, korzystanie z menu na Xbox One będzie przyjemniejsze, niż obecnie.