Zaczynając swoją przygodę z muzyką startowałem tak naprawdę od zera. W domu muzyki nie było, więc nie za bardzo miałem wiedzę odnośnie tego, jak to wszystko zacząć, ani też – gdzie szukać informacji. Wielu rzeczy musiałem uczyć się sam, popełniając przy tym po drodze wszystkie możliwe błędy. Z wieloma decyzjami odnośnie zakupu sprzętu zwlekałem zdecydowanie za długo, ponieważ nie do końca wiedziałem, jak działają i uznawałem, że ich użytkowanie przydaje się tylko „profesjonalistom”. Jedną z takich rzeczy był interfejs gitarowy, który pozwala podpiąć instrument do komputera. Dopiero, kiedy zacząłem go używać, uderzyło mnie, jak mogłem wcześniej przez tyle czasu ćwiczyć na podręcznym „piecyku”. Dlatego dzisiejszy tekst kieruję do osób, które są w takiej samej sytuacji jak ja kiedyś. Zaczynają dopiero swoją przygodę z muzyką i nie do końca są przekonani w co zainwestować pieniądze, których zapewne nie ma zbyt wiele.

Czym jest interfejs i jak działa?

Interfejs to nic innego jak urządzenie, które przekształci sygnał analogowy (płynący z gitary, mikrofonu, keyboardu) w cyfrowy, zrozumiały dla komputera. Zazwyczaj przyjmuje on formę małego pudełeczka, które można postawić na biurku i zasilany jest z gniazda USB. Z przodu mamy w nim wejścia na poszczególne kable, z których najczęściej spotyka się dwa typy – „duży jack” (standardowe kable gitarowe) i XLR (tzw. „świnka”, stosowana w przewodach mikrofonowych). Oprócz tego na interfejs składa się szereg kontrolek, które pozwolą dopasować moc sygnału do naszych preferencji.