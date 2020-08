Kradną coraz więcej rowerów

Do przejrzenia sieci w poszukiwaniu inteligentnych zabezpieczeń skłonił mnie niedawny artykuł na TVN Warszawa, w którym jasno napisano, że w Warszawie notuje się coraz więcej kradzieży rowerów. Co ciekawe, ale nie dziwne, ma to związek z pandemią COVID-19, która niejako zachęciła ludzi do częstszego korzystania z tego środka komunikacji. Ale i treningu, w końcu przez kilka miesięcy zamknięte były wszystkie siłownie i kluby fitness. A więcej roweró na tak zwanym mieście to więcej sprzętu, który można ukraść. Sam zaopatrzyłem się rower stacjonarny, a później wróciłem do jazdy na normalnym i staram się robić to w tej chwili bardzo regularnie. Unikam jednak zostawiania roweru bez opieki, mimo tego, że kupiłem swego czasu solidne zapięcie. Ale sami wiecie jak to jest – jeśli ktoś wie jak obejść takie zabezpieczenie, raczej nie będzie miał z nim większych problemów. Albo na „akcję” przyjdzie po prostu odpowiednio zaopatrzony.

Jak zabezpieczyć swój rower?

Zanim jednak napiszę na jakie inteligentne gadżety natknąłem się w sieci, kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa, o których warto nie zapominać. Po pierwsze zostawianie roweru bez jakiegokolwiek zapięcia i opieki, nawet na chwilę, to proszenie się o kłopoty. Szczególnie jeśli pojazd nie jest zdezelowanym, zardzewiałym gratem, na którego nikt nie chce patrzeć. Podobno nawet najbardziej podstawowe zapięcie z supermarketu działa na potencjalnego złodzieja odstraszająco i jeśli widzi, że nie wskoczy po prostu na rower i nie odjedzie, to nie podejmie się żadnych przestępczych działań.

Wszędzie jednak dowiecie się, że marketowe zapięcia to najgorsza inwestycja. Ja wybrałem nieco droższego U-locka firmy Kryptonite. Podobno solidnego (choć czytałem też o tym, że niektóre modele dało się otworzyć długopisem firmy BiC) – nie jest zbyt mobilne, elastyczne i samo przypinanie wymaga trochę zachodu. Liczę jednak na to, że jest solidne. Zachęcam natomiast do lektury forów internetowych, obejrzenia filmów na YouTube czy poradników osób, które zrobiły na ten temat odpowiedni research. Jest tego na tyle dużo, że na pewno znajdziecie dla siebie coś odpowiedniego. Ale tak, jeśli w ogóle myślicie o pozostawieniu roweru bez opieki, zapięcie jest obowiązkowe. Rozsądniej też będzie starać się znaleźć jakieś w miarę bezpieczne miejsce, przy niektórych galeriach handlowych parkingi rowerowe są na przykład monitorowane, co dodatkowo zaznaczane jest odstraszającą potencjalnego złodzieja tabliczką.