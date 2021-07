„Inteligentne” i szyte na miarę. Takie są lodówki Samsunga

Lodówka to jeden z podstawowych, jeśli nie podstawowy sprzęt AGD każdego domu. O ile jednak kiedyś było to tylko urządzenie chłodzące żywność, dziś stało się niemal gadżetem, który nie tylko posiada wiele przydatnych funkcji, ale również można go podłączyć do internetu i czerpać z tego sporo korzyści. Jakiś czas temu weszliśmy już do świata IOT (internet of things) i żarty na temat tego, że niedługo lodówka będzie podłączona do sieci stały się faktem.

Samsung posiada szerokie portfolio lodówek, które oferują dużo zarówno jeśli chodzi o funkcjonalność, jak i preferencje użytkowników – różne rozmiary sprzętów sprawiają natomiast, że lodówki zmieszczą się w każdej kuchni. Sprawdzą się zarówno jako sprzęt dla dużej rodziny, jak również dla singli lub pary. Zależy Wam na ochronie środowiska? Nie ma problemu, znajdziecie tu również rozwiązania i technologie, które skupiają się na ochronie naszej planety.