Żyjemy w inteligentnej epoce. Producenci urządzeń prześcigają się w wymyślaniu do jakiego urządzenia można dołączyć słowo „smart”. Tak oto mamy smartfony, smartbandy, smartwatche, smart głośniki, smart okulary. Aż żałuje, że do ludzi tak łatwo nie da się przypiąć tego jednego prostego słówka, aby faktycznie byli smart. Naukowcy z Uniwersytetu w Północnej Karolinie postanowili pójść krok dalej i sprawili, że smart technologia jeszcze nigdy nie była tak blisko…naszego ciała.

Powitajcie inteligentną tkaninę!

Póki co mówimy cały czas o bardzo wczesnym prototypie, ale przyznam, że wygląda to naprawdę obiecująco. Ich koncept to opaska na rękę (nie, nie taka jak od Xiaomi), która służy do sterowania grą w Tetrisa! Jesteśmy uratowani!

No dobra, a tak na poważnie o co tu chodzi? Naukowcy w pierwszym kroku rozciągnęli polimer tworząc bardzo cienką błonę pokrytą nanodziurami. Te dziury są bardzo istotne ponieważ sprawiają, że całość może „oddychać” więc tkanina może być swobodnie noszona na ciele i nie będzie generować dyskomfortu. Całość została zanurzona w roztworze srebra, a następnie podgrzana co pozwoliło na montaż specjalnych elektrod na opasce. Rezultat? Ultra cienki, przepuszczający powietrze interfejs człowiek-komputer dzięki któremu zagracie wygodnie w Tetris! Zobaczcie jak to działa.

Ale po co to wszystko? To brzmi jak kolejny szalony pomysł, który nigdy nie wyjdzie poza laboratorium. Jednak jak się nad tym trochę zastanowić to ten prototyp nie jest w cale tak zwariowany jak się na początku może wydawać.

Inteligentna tkanina pomoże nam ze wszystkim

Zastanówmy się przez chwilę do czego najczęściej wykorzystujemy smart urządzenia. Zegarki i opaski jako wsparcie w treningach. Dodatkowe sensory jako pulsometr lub do zbierania informacji o naszych parametrach życiowych czy jakości snu. Telefony do sterowania innymi urządzeniami czy słuchania muzyki. Głośniki i asystenci głosowi, aby nie musieć podnosić tyłka z kanapy.

Taka inteligentna tkanina może wywrócić to wszystko do góry nogami. Jednak nie będą to urządzenia uniwersalne, a bardzo wyspecjalizowane.

Dla przykładu koszulka wykorzystująca tę tkaninę może stać się naszym prywatnym aparatem do EKG. Tkanina będzie oddychać, a dzięki bliskości ciała pomiary, które otrzymamy będą bardzo dokładne. Nasza koszulka stanie się naszym lekarzem i trenerem w jednym.

Sterowanie urządzeniami bez ich wyjmowania? Proszę bardzo. Nie będzie trzeba brać już tego niewygodnego, strasznego, okropnego ;) telefonu do ręki, teraz będzie wystarczyło przesunąć dłonią po opasce na przedramieniu.

No dobra, to ostatnie było dość mocno naciągane. Prawda jest taka, że ta technologia jest na tak wczesnym etapie, że ciężko przewidzieć jej wszystkie zastosowania. Jednak bez wątpienia może nam pomóc w przybliżeniu technologii do nas i sprawić, aby ta była mniej widoczna. To krok w kierunku przesunięcia granicy między nami, a urządzeniami z których korzystamy. To brakujące ogniwo, które znajduje się między tradycyjnymi gadżetami, a ekstremum jakim są implanty wszczepiane pod skórę.

Źródło: NC State University