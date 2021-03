Intel zainwestuje 20 mld USD w nowe fabryki

Podczas konferencji Engineering the Future dowiedzieliśmy się między innymi, że Intel zamierza zainwestować 20 mld USD w budowę dwóch nowych fabryk układów scalonych w Arizonie. W zeszłym roku w tym samym miejscu ruszyła Fab42, wytwórnia układów produkowanych w litografii 10 nm. Jako, że miejsca w okolicy nie brakuje, a na świecie mamy obecnie ogromne braki mikrochipów, to Intel postanowił rozbudować jeszcze bardziej swoje moce produkcyjne. Nie będzie to jednak ich ostatnia inwestycja. W odróżnieniu od TSMC, które skupia się tylko na Tajwanie, Intel chce budować swoje fabryki również w Europie, aby móc szybciej dostarczać produkty klientom.

Fab42 w Arizonie, źródło: Intel

Konkretów na temat produkcji w Europie jeszcze nie ma, ale Intel wydzielił nowy dział – Intel Foundry Services, który będzie zajmował się zbieraniem zamówień na produkcję układów dla firm trzecich i je realizował. Intel zamierza produkować nie tylko swoje układy x86, ale również chipy bazujące na architekturze ARM, RISC-V czy jakiejkolwiek innej jakie zażyczy sobie klient. Wśród partnerów tej inicjatywy już teraz wymienia się takie firmy jak IBM, Qualcomm, Microsoft oraz Google.

Intel zacznie zamawiać swoje układy u konkurencji

Jednocześnie pomimo tego, że firma rozbuduje swoje własne możliwości, to zamierza też w większym stopniu korzystać z możliwości swoich konkurentów. Od 2023 roku część swoich własnych układów Intel chce zamawiać u Samsunga, TSMC oraz Global Foundries. Okazuje się, że takie rozwiązanie może być tańsze niż produkcja we własnych fabrykach, które powinny skupić się na procesorach o wyższych marżach.

Przy okazji zapewniono też, że prace nad litografią 7 nm przebiegają zgodnie z planem i pierwsze chipy w tej technologii powinny powstać jeszcze w tym roku. Wygląda na to, że pod wodzą nowego CEO Intel może wrócić na ścieżkę wzrostu i do rywalizacji z TSMC, które obecnie jest samotnym liderem rynku jeśli chodzi o innowacyjność technologii.