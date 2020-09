Intel jak nigdy podczas prezentacji pochwalił się wydajnością wbudowanego GPU i porównał ją nie tylko do Ryzena 7 4800U z układem Vega 9, ale również notebooka z dedykowanym GPU – GeForce MX350. W obu przypadkach to zintegrowane rozwiązanie Intela okazuje się najwydajniejsze i to bardzo wyraźnie. Zobaczymy jeszcze jak to będzie w praktyce w testach, ale wygląda to bardzo obiecująco, również jak popatrzymy na specyfikację samych GPU i zastosowanie szybkich pamięci LPDDR4. Oczywiście GPU wspiera też nowe technologie, między innymi enkodowanie wideo w 4K i 8K, obsługę nawet 4 monitorów jednocześnie i zapewnia sprzętowe wsparcie dla standardu Dolby Vision. Nie bez znaczenia jest też obecność PCIe 4.0, co pozwoli na montaż najszybszych dysków SSD oraz zintegrowane WiFi 6 (802.11ax).