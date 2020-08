Zyski te były możliwe również dzięki usprawnieniu litografii 10 nm. Intel wycofuje się z oznaczeń „+”, które przy 14 nm doszły już do takich kwiatków jak „14 nm +++” i zaczęły być mylące nawet dla zespołów Intela. Teraz każdy kolejny proces będzie dostawał nową nazwę własną. I tak usprawnione 10 nm to teraz SuperFin. To jednak nie koniec zmian, Intel poszedł znacznie dalej, czując oddech układów AMD na swoich plecach, które w tej chwili wydają się ciekawszym wyborem niż Ice Lake. Nowa architektura wspiera między innymi nowe pamięci LPDDR4 – 4267 MHz, PCIe 4.0 z dedykowanymi liniami dla slotu M.2 dla dysku SSD oraz całkiem nowy układ graficzny Xe LP.

Ten ostatni zapowiada się wyjątkowo ciekawie, dopisek LP oznacza co prawda Low Power, ale wcale nie oznacza, że wydajność tego układu też będzie „Low”. Intel obiecuje przynajmniej dwukrotny wzrost wydajności względem GPU Gen11 zastosowanego w architekturze Ice Lake. Spory wpływ na wyniki będzie miała też szybsza pamięć RAM i nowy kontroler pamięci, co w rezultacie powinno pozwolić na bardziej wyrównaną konkurencję z AMD Vega.

Tiger Lake tylko dla notebooków

Niestety zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, układy Tiger Lake trafią przede wszystkim do notebooków i to raczej tych bardziej oszczędnych. Pełną ofertę procesorów mamy poznać już za kilka tygodni, ale wedle plotek będą to głównie układy o TDP do 25W. Na wydajniejsze procesory produkowane w 10 nm będziemy musieli poczekać nieco dłużej.