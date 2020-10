Intel prezentuje architekturę Rocket Lake

Do tej pory raczej się to nie zdarzało, Intel nigdy oficjalnie nie zapowiadał tak szczegółowo nowej architektury na kilka miesięcy przed jej premierą. Według plotek na te procesory będziemy musieli poczekać nawet do marca 2021 roku. Ale wygląda na to, że będzie na co, bo Intel zdecydował się na przystosowanie architektury „Cove” do litografii 14 nm. Układy Rocket Lake to przeniesione do 14 nm procesory Ice Lake z architekturą rdzenia Cypress Cove oraz obsługą PCIe 4.0. Nie jest to zatem poprawiony rdzeń znany z procesorów Tiger Lake produkowanych w 10 nm, ale i tak jest to pierwsza istotna zmiana architektury procesorów dla komputerów stacjonarnych od czasów Skylake, czyli Core 6. generacji.

Rocket Lake S wprowadza istotny, dwucyfrowy (procentowo) wzrost IPC względem obecnej generacji procesorów, nowe zintegrowane układy graficzne 12. generacji (Intel Xe), nawet 20 linii PCIe 4.0, USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gbps) oraz nowe możliwości podkręcania. Dzięki temu, że układy te powstaną w zaawansowanej i sprawdzonej litografii 14 nm, ich taktowanie bez problemu powinno przekroczyć 5 GHz.