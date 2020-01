Intel jest niezatapialny, od kilku lat mierzy się z poważnymi problemami, które w rezultacie doprowadziły do tego, że nie może produkować tyle procesorów ile mógłby sprzedać, a mimo tego nadal bije kolejne rekordy przychodów. W ostatnim kwartale przekroczył barierę 20 mld USD.

Intel bije rekord kwartału i roczny

W wynikach Intela wszystko wygląda całkiem nieźle, choć wzrosty w porównaniu do poprzedzającego roku nie są już takie imponujące. W całym 2018 roku Intel miał przychody na poziomie 69 mld USD, podczas gdy w 2019 było to już 72 mld USD. Gdyby nie problemy z produkcją, Intel z pewnością mógłby osiągnąć lepsze wyniki. Jeśli zaś chodzi o podział tych wyników, to nadal niezmiennie największa część (50%) pochodzi z rynku produktów konsumenckich (Client Computing Group). Tutaj wzrosty są jednak tylko symboliczne, znacznie lepiej zachowywał się segment Data Center, na który składają się produkty serwerowe. W ciągu roku przychody w tym segmencie wzrosły o 19% do 7,2 mld USD.

Intel – wyniki Q4 2029 Q4 2019 Q3 2019 Q4 2018 Przychody $20.2B $19.2B $18.7B Zysk operacyjny $6.8B $6.4B $6.2B Zysk netto $6.9B $6.0B $5.2B Marża brutto 58.8% 58.9% 60.2% Client Computing Group $10.0B 3% 2% Data Center Group $7.2B 12% 19% Internet of Things $1.16B 16% 16% Mobileye $229M 14% 20% Non-Volatile Memory Solutions Group $1.2B -7,7% 10% Programmable Solutions Group $505M 0% -17%

Pozostałe biznesy Intela też mają się całkiem nieźle choć wielkość przychodów jakie generują na tle dwóch głównych grup produktowych jest niewielka. Intel swoją przyszłość widzi jednak w kolorowych barwach. Według długoterminowych prognoz, w latach 2022/2023 przychody mogą wzrosnąć nawet do 85 mld USD, czyli o 18% w porównaniu do roku 2019. Znacznie lepszych wyników nie będzie jeszcze w tym roku, bo Intel sam przewiduje, że nadal będzie musiał mierzyć się z popytem przekraczającym podaż. W tym roku powinno zadebiutować więcej produktów produkowanych w litografii 10 nm, ale nie będą to jeszcze wielkości jakich oczekiwałby rynek.

Duże nadzieje związane z nową grupą produktów

W nadchodzących latach Intel będzie musiał się mierzyć z coraz większą konkurencją ze strony AMD, które przewiduje, że w tym roku nadal będzie powiększać swój udział w rynku. W dużym stopniu będzie to dotyczyło też produktów serwerowych, gdzie są największe marże i zyski. Intel natomiast planuje zaatakować kolejny segment, który do tej pory był zdominowany przez NVIDIA i AMD. Chodzi oczywiście o rynek kart graficznych. Pierwsze produkty powinny pojawić się już w tym roku, a ostatnio pojawiła się plotka, że Intel może część produkcji tych układów zlecić… TSMC. Biorąc pod uwagę, że amerykański gigant pierwsze chipy wykonane w litografii 7 nm planuje dopiero na 2021 rok, to nie byłoby to wcale takie zaskakujące.