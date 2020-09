Intel Jesper Lake z rdzeniami Tremont

Procesory Intel Atom, które czasy swojej świetności miały dekadę temu przy okazji sporej popularności netbooków raczej nikomu nie kojarzą się dobrze. Miały być oszczędne i tak faktycznie było, ale pod względem wydajności bardzo mocno odstawały. Intelowi w zasadzie nigdy nie udało się tego zmienić, dlatego marka Atom raczej się już na rynku nie pojawi. Nowe układy znane pod kodową nazwą Jesper Lake będą bazować na architekturze Tremont, która obiecuje 30% wzrost IPC (instrukcji wykonywanych na cykl zegara) w stosunku do obecnej platformy Gemini Lake. Nowe procesory powstają też w poprawionej litografii 10 nm, co zapewni im wyższe zegary przy mniejszym zużyciu energii.

Intel szykuje podobno po 3 nowe układy, które zadebiutują na początku przyszłego roku i trafią zarówno do niewielkich komputerów stacjonarnych (TDP 10W) jak i urządzeń mobilnych (tabletów?) gdzie nie będą wymagały aktywnego chłodzenia (TDP 6W). Mimo tak niewielkiego zapotrzebowania na energię elektryczną mają zapewnić całkiem przyzwoitą wydajność i co ważniejsze wsparcie dla architektury x86, w tym również instrukcji 64 bitowych. To obecnie największy mankament propozycji Qualcomma, który raczej nie zawojował rynku z takimi konstrukcji jak Microsoft Surface Pro X.

Lista nowych układów z rodziny Jesper Lake przedstawia się następująco:

TDP 10W:

Pentium Silver N6005, 4C/4T @ 2,0 GHz, (max. 3,3 GHz), UHD Graphics, 4MB L2;

Celeron N5105, 4C/4T @ 2,0 GHz (max. 2,8 GHz), UHD Graphics, 4MB L2;

Celeron N4505, 2C/2T @ 2,0 GHz (max. 2,9 GHz), UHD Graphics, 4MB L2.

TDP 6W:

Pentium Silver N6000, 4C/4T @ 1,1 GHz (max. 3,1 GHz), UHD Graphics, 4MB L2;

Celeron N5100, 4C/4T @ 1,1 GHz (max. 2,8 GHz), UHD Graphics, 4MB L2;

Celeron N4500, 2C/2T @ 1,1 GHz (max. 2,8 GHz), UHD Graphics, 4MB L2.

Na papierze nie wygląda to źle, 4 rdzenie z zegarem rzędu 3 GHz powinny zapewnić odpowiednią wydajność do lekkiej pracy biurowej, przeglądania internetu czy streamowania wideo. Jak przy tym zużycie energii będzie jeszcze na akceptowalnym poziomie, to możemy zobaczyć na rynku kilka ciekawych urządzeń bazujących na tej architekturze.

