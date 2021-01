Notebooki Huawei bez procesorów Intela

To nieco szokująca informacja, bo wydawało się, że po zmianie prezydenta, nastawienie amerykańskiej administracji względem Chin może się zmienić. Wygląda jednak na to, że nic takiego nie będzie miało miejsca, bo odwołanie licencji Intela to tylko wierzchołek góry lodowej. O prawo do sprzedaży swoich rozwiązań na rzecz Huawei walczy znacznie więcej firm. Część z nich, która już taką licencję posiada, właśnie ją straciła. Poza Intelem jest to między innymi Kioxia Group (wcześniej Toshiba), która sprzedaje dyski SSD i wszelkiego rodzaju pamięci NAND/DRAM. To firmy bardzo istotne dla Huawei ze względu na dostarczanie kluczowych podzespołów dla ich komputerów oraz smartfonów.

Wszystkich firm, które straciły licencje ma być 4, ale Reuters, który jako pierwszy podał te informacje, wymienia tylko dwie powyższe. Oczywiście każda z firm może się od tej decyzji odwołać, ma na to 20 dni. Jeśli z tego prawa nie skorzysta, to decyzja wchodzi w życie po 45 dniach. Oznacza to mniej więcej tyle, że Huawei ma zapewnione dostawy podstawowych komponentów tylko do końca lutego. Trudno w tej chwili powiedzieć jak wygląda sytuacja np. z AMD, które również współpracuje z Huawei.

Niemal pewne jest natomiast, że licencji na współprace z Huawei nie dostanie w najbliższym czasie żadna inna firma. Według Reutersa w tej chwili ponad 150 takich licencji o wartości handlowej niemal 120 mld USD czeka na zatwierdzenie przez Departament Handlu, ale prawdopodobnie wszystkie dostaną odpowiedź odmowną. Kolejne o wartości 280 mld USD są w przygotowaniu, ale one również nie mają szans powodzenia. Wygląda też na to, że również Qualcomm będzie musiał obejść się smakiem.