Intel może współpracować z Huawei

Sankcje na Huawei nakładane są stopniowo od niemal roku. Ich kolejna porcja weszła w życie w połowie września, przez co firma musiała definitywnie zrezygnować ze współpracy np. z tajwańskim TSMC, które produkowało procesory Kirin dla smartfonów. Generalnie według wytycznych rządu USA, żadna firma korzystająca z amerykańskiej technologii, nie może współpracować z Huawei, bo również popadnie w niełaskę Donalda Trumpa. Ta metoda zastraszania jest bardzo skuteczna, choć wydaje się, że jest też namiastką nieuczciwej konkurencji.

Rząd USA działa bardzo wybiórczo i pozwala niektórym firmom współpracować z Huawei, potrzebna jest do tego specjalna licencja, o którą może wystąpić każdy. Jak donosi Reuters, takie pozwolenie dostał właśnie Intel, który nadal może sprzedawać swoje procesory Chińczykom, bez obaw o jakiekolwiek konsekwencje. Wygląda jednak na to, że może to być wyjątek od reguły. Reuters wspomina przynajmniej o jeszcze jednej firmie, która złożyła podobny wniosek – koreański SK Hynix to producent pamięci DRAM, który jednak miał nie dostać pozwolenia na współpracę z Huawei od amerykańskich władz.

Według osób związanych z całym procesem, które jednak nie chcą występować pod własnym nazwiskiem, prawdopodobieństwo uzyskania licencji na współpracę z Huawei przez firmę, która nie pochodzi z USA jest bliskie zeru. Większe szanse mają firmy wywodzące się z tego kraju, o czym pewnie niedługo się przekonamy, bo podobny wniosek złożył również Qualcomm (USA) i MediaTek (Tajwan). Jeśli pozwolenie dostanie ten pierwszy, a nie ten drugi, to nie będzie to wyglądało zbyt dobrze. W tej materii nic jednak jeszcze nie jest przesądzone, choć cała sytuacja nie wygląda najlepiej.