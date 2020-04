Plotki o nowej generacji procesorów Intela pojawiają się już od kilku miesięcy. Dzisiaj wreszcie możemy zakończyć spekulacje, Comet Lake-S dla komputerów stacjonarnych debiutują oficjalnie, choć póki co jest to bardziej papierowa premiera. Na dostępność nowych układów i płyt głównych jeszcze trochę poczekamy.

Intel Comet Lake-S – 10 rdzeni, 5,3 GHz i nowa podstawka

Niespodzianki nie ma, zgodnie z oczekiwaniami Intel zwiększył maksymalną liczbę rdzeni do 10, tak aby być jak najbliżej oferty AMD w każdym segmencie cenowym. Cieszy natomiast fakt, że całkiem wyraźnie obniżono ceny. Rok temu, za 8 rdzeni od Intela trzeba było zapłacić blisko 500 USD, dzisiaj taki procesor dostępny jest już za około 300 USD, postęp jest zatem znaczny. Zacznijmy jednak od początku. Najwydajniejsze układy to Core i9-10900K/KF/F, wszystkie wyposażone w 10 rdzeni z obsługą HyperThreadingu. Wersje z literką K w nazwie mają odblokowany mnożnik, a F nie posiadają wbudowanego układu graficznego. Maksymalne taktowanie dla wersji K to nawet 5,3 GHz, ale tylko w określonych warunkach i dla jednego rdzenia. Maksymalny zegar dla wszystkich rdzeni to 4,9 GHz w modelach K i 4,6 GHz w pozostałych modelach.

Core i7-10700 to układy wyposażone w 8 rdzeni, również z HT, których maksymalnych zegar to 5.1 GHz dla wersji K i 4,8 GHz dla wersji z zablokowanym mnożnikiem. Najtańszy przedstawiciel tej rodziny, czyli Core i7-10700F będzie kosztował niespełna 300 USD, co powinno przełożyć się na cenę w okolicach 1550 PLN, dzisiaj zbliżony procesor, Core i9-9900KF (8 rdzeni z HT) kosztuje około 2300 PLN. Dla porównania Ryzen 7 3800X, również wyposażony w 8 rdzeni kosztuje około 1600 PLN, więc Intel będzie pewnie kosztował podobnie.