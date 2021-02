Apple ze swoimi nowymi SoC wywróciło do góry nogami myślenie o procesorach ARM w komputerach osobistych. Okazało się, że współczesna technologia pozwala, by laptopy były bardziej energooszczędne, cichsze i przede wszystkim – mocniejsze. O ile mocniejsze? To pokazują benchmarki – we wszystkich syntetycznych testach zarówno flagowe procesory Intela i AMD musiały uznać wyższość Apple M1. Jednak marketing ma to do siebie, że bardzo nie lubi, gdy ktoś jest w jakiejś kategorii drugi czy trzeci. Dlatego Intel musiał znaleźć wyjście z tej patowej sytuacji i pokazać, że jednak wciąż jest górą. Jak to zrobił? Oczywiście jak każda inna firma wybrał takie statystyki, które pokazują jego procesory w dobrym świetle.

Intel i7 przebija Apple M1. To fakt. Tyle, że w wybranych kategoriach

Intel wysłał do niektórych mediów prezentacje, na której pokazuje, dlaczego to właśnie jego procesory górują nad tymi od Apple. Jest to pierwsze uwzględnienie konkurencyjnego SoC od czasu jego pojawienia się na rynku w zeszłym roku. O ile z samymi wynikami na pewno nie ma się co spierać (ryzyko wytknięcia przekłamania byłoby w tym wypadku zbyt duże) to warto zwrócić uwagę, jak precyzyjnie dobrane zostały testy, by potwierdzić to, co Intel chce przekazać.

Po pierwsze: Intel i7 jest wydajniejszy niż Apple M1

Aby pokazać większą wydajność w kontekście produktywności, Intel posłużył się przeglądarkowym benchmarkiem WebXPRT 3 w najnowszej instancji Chrome oraz programem Office 365 – obie aplikacje działają natywnie w przypadku obu czipów. Wyniki są jednoznaczne – w niemal każdej przedstawionej kategorii Intel wychodzi z porównania zwycięsko.