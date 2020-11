Intel Alder Lake – 8 rdzeni i 24 wątki

W marcu przyszłego roku spodziewamy się premiery procesorów z rodziny Rocket Lake, będą to układy z nową architekturą rdzenia, ale nadal produkowane w litografii 14 nm. Wygląda na to, że dopiero Alder Lake w 2022 roku wprowadzi desktopowe procesory Intela do litografii 10 nm, ale na bardzo krótko, bo już w 2023 roku mają pojawić się procesory produkowane w 7 nm. Rocket Lake będzie odpowiedzią na Ryzena 5000, który przejmuje palmę pierwszeństwa pod względem wydajności zarówno w grach jak i programach użytkowych. Nowa architektura powinna nieco pomóc, ale pamiętajmy, że AMD też nie zamierza się zatrzymać.

Alder Lake będzie korzystał z całkiem nowej architektury rdzenia i całego układu, choć nadal będzie to prawdopodobnie rdzeń monolityczny. W najmocniejszej konfiguracji dostaniemy 8 rdzeni Golden Cove, które powinny zapewnić 10-20% wzrost wydajności IPC względem architektury Tiger Lake obecnej już dzisiaj w notebookach i 35-50% w porównaniu do obecnych procesorów desktopowych. Rewolucji w taktowaniu nie będzie, zegary w trybie boost będą oscylowały w granicach 5 GHz. Nowością będzie natomiast obecność dodatkowych 8 rdzeni Gracemont, czyli stosowanych w oszczędnych procesorach z rodziny Atom. To dlatego właśnie Intel zastanawia się nad reklamowaniem nowych układów jako 8/24, czyli 8 rdzeni i 24 wątki, i wykorzystaniem nazwy Hybrid Threading Enabled, zamiast HyperThreading. Nie jest jednak na ten moment jasne jak dodatkowe rdzenie miałyby wpływać na wydajność. Szczególnie w konfiguracji dla komputerów stacjonarnych, gdzie obniżenie poboru energii nie jest aż tak istotne.