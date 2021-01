Xbox Series X/S pobierają sporo energii z sieci

Organizacja NRDC (Natural Resources Defense Council) opublikowała ciekawą analizę, która zwraca uwagę na fakt zwiększonego poboru energii w konsolach nowej generacji. Szczególnie napiętnowano w nim Xbox Series X/S, które oferują funkcję Instant-on, czyli aktywnego czuwania. Dzięki temu rozwiązaniu konsola startuje dosłownie w kilka sekund. Niestety wiąże się to z większym poborem energii. W przypadku Xbox Series S początkowo było to nawet ponad 25 W, po ostatniej poprawce zużycie spada do około 10 W, co nadal jest sporą wartością. W trybie czuwania ta sama konsola pobiera poniżej 1 W energii.

W Europie w związku z wewnętrznymi regulacjami, konsole dostarczane są domyślnie z wyłączoną funkcją Instant-on, w USA to użytkownik ma wybór podczas pierwszej instalacji konsoli. Według NRDC korzystanie z tego rozwiązania zwiększy nasze roczne zużycie energii elektrycznej o około 80 kWh, co w przeliczeniu daje właśnie około 50 PLN. Niby niewiele, ale przekładając to na przewidywaną sprzedaż konsoli w liczbie 30 mln sztuk do 2025 roku w samym tylko USA, oznacza dodatkowe 4 000 000 MWh energii elektrycznej, które trzeba będzie w tym czasie wyprodukować. Niekoniecznie może spalając węgiel, ale z pewnością jest to wartość znacząca, tym bardziej że łatwo można ją zredukować. Wystarczy tylko poczekać 10 sekund dłużej na włączenie się konsoli. W przypadku PlayStation 5 jest nieco lepiej, tam w trybie „Rest mode” konsola pobiera pomiędzy 1, a 2 W, dziesięciokrotnie mniej niż konsola Microsoftu.