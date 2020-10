Crysis 3 w pamięci GeForce RTX 3090

Biorąc pod uwagę, że nowoczesne gry potrafią dzisiaj zajmować grubo ponad 50 GB, to instalowanie ich w pamięci karty graficznej było raczej rozważaniem teoretycznym. Aż do teraz, bo najwydajniejsza karta graficzna w ofercie NVIDIA – GeForce RTX 3090 posiada aż 24 GB bardzo szybkiej pamięci GDDR6X, a to już coś na czym można popracować. I jeden z użytkowników tej karty skrywający się pod nickiem Strife212 tak właśnie zrobił. Wykorzystując program VRAMdrive, który pozwala stworzyć partycję dyskową w pamięci karty graficznej, wydzielił niespełna 15 GB na których zainstalował grę Crysis 3.

I installed Crysis 3 on my graphics card! I used some VRAMdrive software called GPU Ram Drive, made a 15GB NTFS partition on the GPU, then installed Crysis 3 on it At 4K very high settings get good fps and the game loads very fast – GPU-Z reports total VRAM use 20434MB pic.twitter.com/lLcQsD5JYM — Strife, la fillette révolutionnaire (@Strife212) October 4, 2020

To jednak nie wszystko, bo nie tylko tę grę zainstalował, ale również ją z tej pamięci uruchomił :-). Niestety efekty nie są jakieś powalające, bo karta graficzna zwyczajnie z pamięci wydzielonej przez VRAMdrive nie może korzystać, więc dane i tak muszą być skopiowane z tego dysku do pamięci RAM, a później ewentualnie do pozostałej pamięci karty. Wydajność jest zadowalająca (75 klatek w rozdzielczości 4K z wysokimi ustawieniami), ale porównywalna z tym co można osiągnąć wykorzystując szybki dysk SSD. Jest to zatem jedynie tzw. PoC – Proof of Concept, czyli dowód na to, że jest to możliwe, ale tak naprawdę nie ma sensu.

Na ostatnim obrazku widać tylko wysoką zajętość pamięci, karta używa blisko 20 GB, ale trzeba pamiętać, że 3/4 z tej pamięci to miejsce wydzielone na dysk. Gry w rozdzielczości 4K raczej dzisiaj nie potrzebują więcej jak 10 GB pamięci w karcie graficznej, ale RTX 3090 został stworzony z myślą o rozdzielczości 8K, która powoli zaczyna przebijać się do świadomości użytkowników. Wygląda na to, że za 2-3 lata konsole ze swoim wsparciem dla 4K znowu zostaną nieco z tyłu ;-).