Koniec instalacji własnych APK na Androidzie? Google chce chronić użytkowników, ale nie tych których powinno

Przy porównywaniu Androida z iOS jednym z pierwszych argumentów jaki pojawia się przy plusach systemu Google jest jego otwartość. To użytkownicy decydują skąd pobierają aplikacje i co instalują na swoim urządzeniu. Ale możliwe, że wkrótce się to zmieni. Spokojnie jednak, nowości nie będą obowiązywać wszystkich — a jedynie użytkowników korzystających z zaawansowanej ochrony (Czyli tzw. Advanced Protection Program, APP).