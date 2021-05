Instagram dostaje funkcję, na którą wiele osób czekało

W swojej początkowej formie Instagram był aplikacją społecznościową nastawioną mocno na dzielenie się zdjęciami z telefonu ze znajomymi. Dlatego właśnie rozwój aplikacji mobilnej i webowej przeglądarki tak mocno są od siebie oddalone. Dziś instagram to już jednak nie ta sama aplikacja – przez profile instagramerów przetaczają się niesamowite budżety marketingowe, a sami „influencerzy” nieustannie pracują nad tym, by przebić się nawzajem pod względem jakości dodawanych zdjęć. Z oczywistych względów nie ma więc już mowy o tym, by do serwisu dodawać zdjęcia bezpośrednio ze smartfona – tutaj w grę wchodzą profesjonalne lustrzanki i często godziny obróbki w postprodukcji. Jednak jeżeli już dane zdjęcie będzie gotowe do wrzucenia do sieci, wciąż trzeba w tym celu korzystać z aplikacji mobilnej, ponieważ ta webowa nie pozwala na upload fotografii. To się jednak zmieni.

Instagram pozwoli na wrzucanie zdjęć z komputera

Jak donosi Alessandro Paluzzi, Instagram pracuje obecnie nad funkcją, która znacznie zbliży klienta webowego i mobilnego pod kątem funkcjonalności. Do tej pory bowiem każdy, kto chciał wrzucić zdjęcie na Instagram z komputera musiał skorzystać z specjalnych wtyczek bądź też przekonwertować stronę na wersję mobilną w przeglądarce. Żadna z tych opcji nie była oczywiście zbyt wygodna, dlatego możliwość wrzucenia zdjęć z komputera bądź laptopa była w środowisku przedmiotem debat już od jakiegoś czasu.

#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 14, 2021

Patrząc na to, jak wygląda kreator, widzimy wyraźnie, że wciąż jest on dosyć ubogi i brakuje mu części funkcji z aplikacji. Wystarczy jednak do najbardziej podstawowych zastosowań i myślę, że dużo osób doceni tę funkcję. Szczególnie cieszyć się z niej będą osoby, które zawodowo zajmują się prowadzeniem profili i konf firmowych na Instagramie, czyli tzw. „social media ninja” – myślę, że znacząco ułatwi im to pracę. Niestety – jak donosi Alessandro – funkcji nie powinniśmy się spodziewać w najbliższym czasie. Nie wiadomo, kiedy Instagram zamierza ją wprowadzić.