Instagram wprowadził charytatywne zbiórki w trakcie transmisji na żywo. Może to krok w stronę zwykłych dotacji

Instagram rozwinął się właśnie o kolejną opcję. Tym razem dotyczy ona zbiórek pieniężnych dla fundacji non-profit. Organizacje zyskały nowy sposób pozyskiwania funduszy.

Na Instagramie pojawiła się nowa opcja. Ucieszy ona wszystkich pracowników organizacji non-profit, ponieważ to właśnie one będą mogły z niej skorzystać. Na transmisjach na żywo od tej pory będą mogły uruchomić zbiórkę funduszy. Obserwatorzy będą mogli wysyłać datki konkretnym organizacjom, wspomagając ich działalność, nie tylko w chwili, gdy to ta organizacja będzie walczyła o datki. W ten sposób Instagram chce zapewne jeszcze bardziej ocieplić swój wizerunek. Oferowanie opcji promujących bezinteresowne pomaganie ma przyciągnąć do aplikacji jeszcze bardziej zagorzałych fanów, których przecież i tak jej przecież nie brakuje.

O funkcji mówiło się od tygodnia, teraz faktycznie weszła w życie. Zbiórkę można uruchomić spełniając konkretne wymagania od Facebooka, dostępne do wglądu w ich Centrum pomocy. Osoba transmitująca przed rozpoczęciem transmisji wybiera organizację non-profit, która będzie wspierana. W trakcie transmisji widzowie mogą przesyłać darowizny za pomocą kart kredytowych. Oczywiście dotacje pojawiają się wszystkim na ekranie transmisji, a dotujący zyskuje wyjątkową naklejkę jako pamiątkę-drobiażdżek.

Do tej pory użytkownicy Intagrama mogli gromadzić fundusze dla organizacji non-profit za pośrednictwem swoich Relacji (Stories). Nietrudno się jednak domyślić, że zbieranie darowizn na żywo, wraz z większym zaangażowaniem i komentarzem, będzie dużo skuteczniejsze. Stanie się to dużo bardziej interaktywnym i angażującym doświadczeniem, co przyczyni się do zwiększenia zbieranych sum. A to zdecydowanie dobra wiadomość.

Wprowadzenie datków w trakcie transmisji na żywo może zostać wkrótce rozszerzone. W tym momencie można zbierać tylko na organizacje non-profit, ale może to pierwszy krok do rozszerzenia sposobu działania dotacji? Być może Instagram szykuje się do wprowadzenia funkcji znanych nam z transmisji z Twitcha czy YouTube, na których widzowie przesyłają pieniądze swoim ulubionym streamerom, zapewniajacym im rozrywkę. Oczywiście ta informacja nie jest w żaden sposób potwierdzona, to tylko proste spekulacje na temat potencjalnej przyszłości aplikacji. Taka funkcja z pewnością przyczyniłaby się do wzrostu popularności aplikacji. W przypadku zastosowania podobnej strategii jak na Facebooku, gdzie zapraszano streamerów do prowadzenia tam transmisji, oferując im atrakcyjne wynagrodzenie, Instagram może stać się dużo popularniejszym medium do prowadzenia transmisji niż jest obecnie. Za dużymi twórcami zawsze przyjdą przecież fani.

