Instagram staje się coraz większy, ale z funkcji takich jak ta ucieszy się wielu użytkowników

Instagram cały czas się rozrasta. Żadnego z użytkowników aplikacji chyba specjalnie nie dziwią kolejne doniesienia na temat planów podzielenia aplikacji na kilka mniejszych. Z jednej strony — to kompletnie bez sensu. Z drugiej: dochodzące tam kolejne elementy sprawiają, że skupiająca się na obrazkach i wideo społecznościówka należąca do Facebooka staje się coraz mniej intuicyjna, a coraz bardziej zaplątana. Rozrasta się nie tylko główna część aplikacji, nowe opcje dodawane są kolejno nie tylko do głównej części serwisu, ale także do Relacji. Sekcji cieszącej się coraz większą popularnością, w której odnalezienie tego co nas interesuje stanowi z każdą aktualizacją coraz większe wyzwanie.

Layout: instagramowa opcja do sklejania zdjęć teraz bezpośrednio w aplikacji

Instagram Layout to żadna rynkowa nowość — program do sklejania kilku zdjęć w jedno jest dostępny na rynku od wielu lat. I choć do teraz był on po prostu osobną aplikacją, to teraz postanowiono wciągnąć go do sekcji z relacjami. Powód? Ten sam — łączone zdjęcia w głównej części Instagrama stają się może i coraz mniej popularne, ale w Relacjach to standard. To także powód tak wielkiego wzrostu zainteresowania aplikacjami do tworzenia Stories. Ale w końcu nie trzeba poszukiwać dodatkowych narzędzi, wystarczy, w tym całym bałaganie odnaleźć odpowiednią sekcję, wybrać schemat i zapełnić go zdjęciami.

Strike a pose. And another pose. And then another. 📸 With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO — Instagram (@instagram) December 17, 2019

Jak dodać kilka zdjęć do relacji na Instagramie (na jednym slajdzie)? – praktyczny przewodnik

By wstawić kolaż do relacji na Instagramie nareszcie nie trzeba sięgać po żadne dodatkowe narzędzia i żonglować aplikacjami. Po aktualizacji i wdrożeniu funkcji z Layout, po uruchomieniu aplikacji wystarczy tylko odnaleźć opcję przełączając się między kolejnymi kategoriami (tam gdzie włączaliśmy boomergang, superzoom itd.). Po wyszukaniu tam sekcji Układ, do wyboru otrzymujemy kilka wariantów — różniących się stylem oraz ilością materiałów, które możemy tam zawrzeć. Zapomnijcie jednak o efektownych ramkach i innych dodatkach znanych z konkurencyjnych aplikacji. Po wyborze jednego z układów, automatycznie przechodzimy do wypełniania kolejnych „klatek” — albo robiąc bezpośrednio filmy / nagrywając wideo w aplikacji, albo importując je z biblioteki naszego urządzenia. W tym drugimi przypadku obowiązuje ta sama zasada co w przypadku pojedynczej relacji: wystarczy maznąć palcem w górę, by przejść do biblioteki i rozpocząć wybieranie zgromadzonych tam materiałów.

Nie będzie tak efektownie jak z Unfold, ale… to działa

Aplikacje stworzone z myślą o efektownych relacjach, takie jak szalenie popularne Unfold, oferują znacznie więcej opcji. Przepiękne style, efektowne czcionki. Tutaj do dyspozycji mamy tylko to, co na co dzień oferuje Instagram: zestaw gifów i podstawowe narzędzia. Dla wszystkich estetów to prawdopodobnie zbyt mało, ale cała reszta powinna być usatysfakcjonowana. Nareszcie obejdzie się bez przełączania między kilkoma programami!