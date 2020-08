Facebook powtarza znany nam scenariusz. Czyżby Zuckerberg zaczął się bać rywala?

TikTok jest ostatnia na ustach wielu. Piszą o nim wszystkie blogi technologiczne i serwisy biznesowe. Jego rosnąca potęga na rynku mediów społecznościowy jest niepodważalna. To pierwsza od dawna, realna siła, która może zagrozić potędze Marka Zuckerberga: Facebookowi i Instagramowi. Co więcej, w ostatnich dniach zagrożenie to jeszcze bardziej urosło. W końcu co innego kiedy mówimy o aplikacji Chińskiej firmy, która próbuje podbić Amerykański rynek, a co innego kiedy wspomniana apka ma być przejęta przez giganta jakim jest Microsoft. Nadaje to ciekawego smaczku najnowszemu ogłoszeniu Facebooka o uruchomieniu funkcji Reels.

Przecież to już było

Wielu z Was zapewne pomyśli sobie, że to przecież nic nowego. Reels realnie zostało zakomunikowane rok temu, jednak słuch o tej funkcji zaginął, przynajmniej dla nas. Wynika to z tego, że był to jedynie eksperyment Facebooka i całość wyszła jedynie na kilka mało istotnych rynków. Dziwnym zbiegiem okoliczności Facebook ogłasza wypuszczenie jej do ponad 50 krajów w momencie wspomnianego już zamieszania wokół TikToka.