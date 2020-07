Instagram nagrywał Cię bez Twojej wiedzy i zgody. Najnowszy iOS to zmienił!

Ach, ostatnio bugi nie są czymś przyjemnym dla największych firm IT. Jakiś czas temu pisałem o tym, że przez zmiany w iOS, LinkedIn został przyłapany na skanowaniu naszych schowków bez naszej zgody i wiedzy. Oczywiście oficjalna wersja mówi, że nie było te celowe działanie. To był bug moi drodzy! Zwykły, nieszczęśliwy wypadek przy pracy. Dla Microsoftu cała przygoda nie skończyła się najlepiej, bo pomimo szybkich prób wyjaśnienia, że cała sytuacja jest efektem błędu, błyskawicznemu zablokowaniu wskazanej operacji i tak sprawa skończyła się w sądzie.

Po co o tym wszystkim mówię? Bo chyba jesteśmy świadkami nowego trendu. Trendu, który będzie wszystkie wpadki związane z naruszeniem naszej prywatności wyjaśniać błędami w oprogramowaniu. Nowym przykładem jest Instagram, który właśnie bugiem w kodzie tłumaczy wykorzystanie kamery użytkownika nawet wtedy, kiedy nie jest to konieczne. Ot tam, taki drobny błąd. O co tyle szumu?

To wina iOS, nie nasza

Ponownie to właśnie zmiany w iOS są przyczyną buga. Chodzi o nowe podejście, które wyraźnie zaznacza, kiedy jakaś aplikacja wykorzystuje naszą kamerę czy mikrofon. Tak sobie pomyślałem, że jeszcze kilka takich „błędów” wykrytych przez iOS i ten zostanie okrzyknięty testerem roku.