Instagram blokuje udostępnianie wpisów w Relacjach

Nie jest żadną tajemnicą, że algorytmy platformy regularnie się zmieniają. Wpisy docierają do coraz węższego grona potencjalnych zainteresowanych. Złoszczą się zarówno twórcy, jak i odbiorcy. Smutna prawda jednak jest taka, że wszyscy są niewolnikami algorytmów i tak długo jak nie zmienią platformy, to nie mają szans się z nich wyrwać. A platformy nie zmienią, bo potencjalni odbiorcy treści i ich kreatorzy są… no właśnie, na Instagramie. To dokładnie ta sama sytuacja, co z YouTube. Alternatywy są, ale nikomu nie opłaca się z nich korzystać.

Jedną ze sztuczek od lat wykorzystywaną przez instagramową społeczność do zwiększenia zasięgów jest udostępnianie wpisów (zarówno swoich, jak i innych użytkowników) w formie relacji. To fajny sposób na dzielenie się wiadomościami i ogólnie, treściami, które uznajemy za wartościowe. Ale najwyraźniej użytkownikom aż za bardzo spodobało się „oszukiwanie algorytmów” i udostępniali zbyt wiele treści. Według administracji Instagrama, użytkownicy skarżyli się na to, że widzą za dużo wpisów w swoich Relacjach. Postanowili więc coś z tym zrobić – i testowo blokują taką formę udostępniania.

instagram users: I wish people stopped sharing so many feed posts to their Stories instagram: pic.twitter.com/KQkBbVY45v — Matt Navarra (@MattNavarra) January 29, 2021

Biorąc pod uwagę ilość rzeczy o które faktycznie prosi społeczność na Instagramie i jak niewiele z tego dostaje, bo nie opłaca się biznesowo, ostatnie działania wyglądają co najmniej śmiesznie, by nie napisać, że żałośnie. Najwyraźniej moje konto nie zostało jeszcze objęte takim testem, bo mogę to zrobić bez problemu — ale jak widać w poniższym zrzucie od Matta Navarry, nie wszyscy mają tyle szczęścia. Duplikowanie treści i monotematyczne Relacje w ramach baniek informacyjnych faktycznie mogą być drażniące, ale obawiam się, że ich blokada nie jest dobrym rozwiązaniem. Tym bardziej, że coś mi podpowiada, że w przyszłości ta opcja miałaby szansę powrócić, ale byłaby dodatkowo płatna. Już widzę te wszystkie tłumaczenia, dlaczego tak, a nie inaczej. No ale może trochę demonizuję i faktycznie użytkownicy są tak zirytowani nieustannym udostępnianiem? Cóż – prawda jest taka, że jak nie drzwiami, to oknem. Po prostu będą wrzucać zrzuty ze źródłem / odnośnikami. Wyjdzie na to samo.