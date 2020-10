Wczoraj InPost poinformował o nawiązaniu współpracy z siecią sklepów Delikatesy Centrum, pod którymi stanie nowych 890 Paczkomatów, tym samym sieć ta powiększy się do prawie 9 tysięcy maszyn (placówek Poczty Polskiej mamy na tę chwilę 4600).

Rafał Brzoska, prezes InPost:

Paczkomaty InPost często stawiamy przy sklepach, centrach handlowych czy stacjach benzynowych. Nasze analizy wskazują, że pozwalają one zwiększać obroty handlowe nawet o 10%. Współpraca z Delikatesami Centrum to ważny krok w ekspansji naszej sieci, która trafi teraz pod sklepy popularnej sieci sklepów delikatesowych. Zalety Paczkomatów doceniają Polacy, którzy wybierają tę formę dostawy częściej niż kuriera – co jest szczególnie ważne w czasie pandemii, gdyż jest to najbezpieczniejsza obecnie forma dostaw.