Imponujące tempo rozbudowy sieci, ale i ciekawe dane odnośnie liczby miejscowości, które mogą już korzystać z Paczkomatów InPostu.

Rafał Brzoska, prezes InPost:

Bardzo szybko rozbudowujemy naszą infrastrukturę – ale pilnujemy, by na paczkomatowej mapie Polski były zarówno duże i średnie miasta, jak też małe miejscowości i wsie. Dziś Paczkomaty InPost są równie intensywnie wykorzystane właśnie w takich miejscach. Dostajemy też setki kolejnych zgłoszeń z całej Polski z prośbami o instalację kolejnych maszyn. Bez względu na to, gdzie mieszka nasz klient, ma prawo do dostępu do wysokiej jakości usług InPostu.