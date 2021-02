PocketBook wydaje nowy kolorowy czytnik e-booków: InkPad Color

O kolorowych czytnikach e-ink słyszymy od lat. Bo choć te czarno-białe są w stałym użyciu i cieszą się ogromną popularnością, technologia ta w przypadku kolorów stwarza… sporo problemów. To nie jest tak, że się nie da — da się. Nie dalej niż w zeszłym roku Konrad recenzował PocketBook Color — i jasno dał do zrozumienia, że choć kolorowy ekran czytnika to spory krok, do ideału brakuje mu bardzo dużo:

PocketBook Color posiada tak naprawdę dwa ekrany (technologia E Ink Kaleido). Czarno biały (16 odcieni szarości) charakteryzuje się rozdzielczością 1072 na 1448 pikseli, co przy przekątnej wynoszącej 6 cali daje nam współczynnik 300 pikseli na cal. To zdecydowanie wystarczająco, by tekst był ostry i wyraźny, ale… do tego jeszcze wrócimy. Nad opisanym ekranem znajduje się bowiem drugi ekran oferujący 4096 kolorów. Z jednej strony taka liczba wypada dość imponująco na tle wymienionych powyżej 16 odcieni szarości, ale jeśli przyrównamy to do liczby kolorów oferowanej przez ekrany LCD sprawa staje się mniej kolorowa. Warto też zwrócić uwagę na współczynnik PPI na poziomie 100, który powoduje, że czytelność kolorowych (i nie tylko!) treści jest nieco gorsza. Ekran oczywiście jest podświetlany, choć mam wrażenie, że barwa światła jest bardziej chłodna aniżeli Touch HD 3, z którym miałem do czynienia wcześniej.

Ale PocketBook się nie poddaje i kontynuuje swoją serię kolorowych czytników e-booków. Firma właśnie zapowiedziała kolejną generację. Oto mierzący 7,8-cala InkPad Color z nowym panelem Kaleido!

Jak twierdzi producent urządzenia — nowa generacja ich kolorowego e-booków zaoferuje zupełnie nową jakość. Teraz kontrast i nasycenie kolorów mają być znacznie lepsze, niż w pierwszej wersji panelów Kaleido. Tym razem jednak też nie doczekaliśmy się większego PPI dla kolorowych grafik — podobnie jak w poprzedniej generacji, czytając czarno-białe treści możemy liczyć na 300 PPI, zaś przy kolorowych — raptem 100. Zmieniła się jednak rozdzielczość — z 1072 x 1448 pikseli, urosła do 1404 x 1872 pikseli, no ale to zasługa blisko o dwa cale większego ekranu. Czytnik naładujemy za pomocą kabla USB typu C, co jest bardzo fajnym usprawnieniem. Mam cichą nadzieję, że wkrótce Micro USB pożegnamy także w Kindle’ach, a najlepiej, aby i one doczekały się ładowania indukcyjnego.

Jak widać – firma cały czas rozwija swój pomysł i stara się konsekwentnie dążyć ku doskonałości. Niestety, jeżeli liczyliście że dla pięknych grafik będziecie mogli już odłożyć tablety i druk, to jeszcze nie teraz. InkPad Color to krok ku lepszemu, ale poprawa jakości wcale nie oznacza, że będzie ona perfekcyjna i na równi z innymi. Na to jeszcze poczekamy.