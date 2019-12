Nie wierz „influencerowi”. Nadmierna wiara może Cię zabić – dosłownie

Dziennikarze BBC oraz anonimowy prezenter irlandzkiej telewizji – Blindboy, trzy osobistości internetowo-telewizyjne zgodziły się reklamować nieistniejący środek na odchudzanie zawierający cyjanowodór. W trakcie krótkiej rozmowy na temat działalności sponsorowanej nie zapytały nawet o skład produktu, ani o jego charakterystykę działania. Lauren Goodger, Mike Hassini oraz Zara Holland mają razem ponad 1,3 mln obserwujących w serwisie Instagram – bez żadnych obiekcji zgodzili się oni na promocję produktu „Cyanora” – mimo złowrogo brzmiącej nazwy. Czy przyjęlibyście cokolwiek, co zawiera w sobie człon „cyan” lub „cyjan”? Nie bardzo, prawda? Podobnie zachowalibyście się pewnie, gdyby chodziło o produkt żywieniowy z taką nazwą.

Całej trójce przedstawiono „Cyanora” jako rewolucyjny napój pozwalający w krótkim czasie, skutecznie zrzucić wagę. Osobistości wymienione w artykule znane są z tego, że dbają o wygląd, podążają za modą i wyznaczają pewne kanony piękna (cóż, gusta są różne). Dlatego też, ich odbiorcy mogą być potencjalnie zainteresowani takim specyfikiem jak „Cyanora”.

W trakcie rozmów o współpracy komercyjnej przekazano influencerom, że specyfik znajduje się ciągle w produkcji i będą oni zmuszeni promować go bez żadnego testu. Influencerzy prześcigali się w pomysłach na promocję specyfiku – mieli pokazywać go swoim obserwatorom w taki sposób, jakby z niego rzeczywiście korzystali. Co gorsza… wspomniano o cyjanku w składzie – jednak żadna z osobistości się tym nie przejęła. Mike Hassini po usłyszeniu składu napoju miał nawet orzec: „Z tego co wiem, skład brzmi całkiem naturalnie / normalnie”.