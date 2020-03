Mniej reklam, więcej prywaty: influencerzy zaczynają zarabiać na własną rękę

Internetowy influencer w oczach wielu użytkowników internetu niewiele ma już wspólnego z dobrym ziomkiem. Coraz częściej spotykam się z niechęcią do takich postaci, ich współprac. Zwłaszcza w przypadku ludzi którzy są znani tylko dlatego, że są znani — bez większego powodu. Pierwszy milion fanów można kupić, a dalej to już efekt kuli śnieżnej — jak to kiedyś usłyszałem w żarcie. Może i tak, ale nie zmienia to faktu, że internetowi celebryci przez lata zebrali setki tysięcy fanów, którzy chcą śledzić ich każdy ruch. Stąd też rozbudowane relacje na Instagramie, niekończąca się fala zdjęć i livestreamy. Najbardziej naturalną metodą monetyzacji ich działalności od lat pozostają współprace z rozmaitymi firmami i szeroko pojęta reklama. Czasem bardziej oczywista, czasem mniej, ale jednak reklama. Część decyduje się skorzystać z finansowania typu Patronite, gdzie w zależności od progu finansowego, subskrybenci mogą liczyć na dodatkowe bonusy. I od kilku miesięcy do gry powoli dochodzą nowe pomysły: na przykład dodanie do grupy bliskich przyjaciół na Instagramie (i związanego z tym dostępu do większej paczki materiałów) za… dwa dolary miesięcznie. Tak zrobiła m.in. Caroline Calloway, która właśnie tym płacącym zaczęła pokazywać jeszcze bardziej osobiste materiały.